الرياض يكسب باربيت الحر
التاريخ
8/27/2024 2:57:33 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أنهى الرياض إجراءات تعاقده مع المدافع الفرنسي، يوان باربيت في صفقة
حرة، بعدما ألغى بوردو الفرنسي عقد اللاعب، بعد إعلان النادي إفلاسه الشهر الماضي، ليصبح بذلك لاعبًا حرًا.
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