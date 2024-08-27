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الرياض يكسب باربيت الحر

8/27/2024 2:57:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى الرياض إجراءات تعاقده مع المدافع الفرنسي، يوان باربيت في صفقة حرة، بعدما ألغى بوردو الفرنسي عقد اللاعب، بعد إعلان النادي إفلاسه الشهر الماضي، ليصبح بذلك لاعبًا حرًا.

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