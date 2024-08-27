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كييف : سيطرنا على 100 بلدة في كورسك الروسية

8/27/2024 2:57:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن رئيس أركان الجيش الأوكراني، الجنرال أولكسندر سيرسكي، أنّ قوات بلاده باتت تسيطر على 100 بلدة في كورسك الروسية بمساحة جملية تقدّر بـ1294 كم مربعا.
وقال: ((هدف عملية كورسك كان تشتيت العدو لسحب قواته من مناطق أخرى، وهو ما تحقق في زابوروجيا)). وأضاف الجنرال الأوكراني أن كييف تمكنت من أسر 594 سجينًا روسيًا في العملية التي بدأت في 6 أغسطس، وفاجأت روسيا.
وفي تعليقه على الوضع في منطقة كورسك، أوضح سيرسكي: ((العدو يسحب قواته من اتجاهات أخرى، مما يضعف قدراته، ويحاول إنشاء حلقة دفاع حول مجموعتنا الهجومية، ويخطط لإجراءات هجومية مضادة)).
يُعد التوغل الأوكراني في كورسك، الذي تم خلاله توظيف 10 آلاف جندي أوكراني مدعومين بالمدرعات والمدفعية الثقيلة، أكبر وأهم هجوم ضد القوات الروسية منذ الحرب العالمية الثانية. من جهتها، اتهمت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبولندا بالمشاركة في الهجوم، وتقديم العون للقوات الأوكرانية.

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