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طهران تستعد لجولة جديدة من مفاوضات النووي

8/27/2024 2:57:33 PM
(MENAFN- Al Watan) فتح المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الباب، أمس الثلاثاء، أمام استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لبلاده، قائلاً لحكومته المدنية إنه ((لا يوجد عائق أمام التعامل مع)) عدوها، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
ووضعت تصريحات خامنئي خطوطًا حمراء واضحة لأي محادثات تجري في ظل حكومة الرئيس الإصلاحي، مسعود بزشكيان، وجددت تحذيراته من أن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها.
تحذير لبزشكيان
لكن تصريحاته الحالية تتطابق مع تصريحاته السابقة وقت الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، والذي شهد تقليصًا كبيرًا لبرنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
وقال خامنئي في مقطع مصور بثه التليفزيون الرسمي: ((لا ينبغي أن نعلق آمالنا على العدو، بالنسبة لخططنا، يجب ألا ننتظر موافقة الأعداء، ليس من قبيل التناقض الحوار مع نفس العدو في بعض المواضع، لا يوجد عائق))، كما حذر خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة في إيران، حكومة بزشكيان، قائلاً: ((لا تثقوا بالعدو)).
محادثات غير مباشرة
وحث خامنئي (85 عامًا) في بعض الأحيان على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة أو رفضها، بعد إعلان الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترمب، انسحاب بلاده من جانب واحد من الاتفاق النووي، لكن السنوات الأخيرة شهدت محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمانية وقطرية.
وعقب انهيار الاتفاق النووي، تخلت إيران عن جميع القيود التي فرضت على برنامجها وتخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60%، والقريبة من مستويات إنتاج الأسلحة التي تبلغ %90، كما عطلت كاميرات المراقبة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنعت إيران بعض المفتشين الأكثر خبرة في الوكالة من تفتيش منشآتها النووية، كما هدد المسؤولون الإيرانيون بأنهم قد يسعون إلى إنتاج أسلحة ذرية.
انهيار الاتفاق النووي الإيراني 2015
* تخلي طهران عن القيود التي فرضت على برنامجها.
* خصبت اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى %60 هذه النسبة قريبة من مستويات إنتاج الأسلحة التي تبلغ 90 %.
* عطلت كاميرات المراقبة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
* منعت إيران المفتشين الأكثر خبرة في الوكالة من تفتيش منشآتها النووية.
* هدد المسؤولون الإيرانيون بأنهم قد يسعون إلى إنتاج أسلحة ذرية.

MENAFN27082024000089011017ID1108607206

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