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أستراليا تقر قانون الحق في الانفصال

8/27/2024 2:57:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبح بإمكان الموظفين الأستراليين الآن تجاهل الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل خارج ساعات الدوام، بعد إصدار قانون ((الحق في الانفصال)) الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين، والذي صمم للحد من دخول الرسائل والمكالمات المتعلقة بالعمل إلى الحياة الشخصية.
وهذا يعني أنه لا يمكن معاقبة الموظفين في معظم الحالات لرفضهم قراءة الرسائل أو الرد على مكالمات أصحاب عملهم خارج ساعات الدوام.
يقول المؤيدون إن القانون يمنح الموظفين والعمال الثقة للوقوف ضد اختراق حياتهم الشخصية من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الخاصة بالعمل، وهو اتجاه نما خلال جائحة كوفيد-19، عندما كان هناك تداخل بين الحياة الشخصية والعمل.
العلم الأسترالي على مظلة مقابل دار الأوبرا في سيدني

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