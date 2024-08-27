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السعودية تطلق حزمة مشروعات تنموية حيوية في تعز اليمنية

8/27/2024 2:57:32 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، برعاية رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، رشاد العليمي، حزمة من المشروعات التنموية الحيوية في محافظة تعز، التي تشمل مشروع إنشاء وتجهيز مركز الأورام التخصصي، ومشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشروع المعهد التقني الصناعي، ومشروع المستشفى الريفي، ومشروع مدرسة الوحدة المشتركة النموذجية في محافظة تعز.
وتأتي هذه المشروعات التنموية الحيوية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ضمن ما قدمته السعودية لليمن منذ عقود من دعم تنموي وإنساني، حيث دعمت المملكة التنمية في اليمن منذ السبعينيات الميلادية، وصولًا إلى تأسيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عام 2018م، الذي جاء استمرارًا لمسيرة الدعم التنموي السعودي التاريخي لليمن.
تطوير البنى التحتية
من جهته أوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير، محمد بن سعيد آل جابر، أن الدعم يأتي تجسيدًا لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وللمساهمة في دعم الاستقرار الدائم والتنمية المستدامة والشاملة في اليمن، واستثمارًا سريعًا ومباشرًا في مختلف المجالات التنموية التي تصب في تطوير البنى التحتية ورفع كفاءة الخدمات وتحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين في المحافظات اليمنية كافة.
السعودية أكبر الداعمين لليمن
وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر الداعمين لليمن، حيث تجاوز إجمالي المساعدات التاريخية المقدمة من المملكة لليمن 26 مليار دولار، فيما بلغ مجموع ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.9 مليار دولار منذ عام 2012م وحتى عام 2023م، تضمنت ودائع للبنك المركزي ومنحًا لمشتقات نفطية، وكان آخرَها دعمٌ بقيمة 1.2 مليار دولار دعمًا لموازنة الحكومة اليمنية.
ويسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وخلق فرص العمل، ويعمل بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

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