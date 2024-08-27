مستوردون يقللون من أثر ارتفاع تكلفة إذن تسليم السيارات بالموانئ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قلل عدد من مستوردى السيارات من أثر الزيادة الجديدة التى فرضتها الخطوط الملاحية على رسوم إذن تسليم السيارات الواردة بالموانئ والتى ارتفعت بنسبة 25% لتسجل نحو 7850 جنيهًا بدلا من 6300 جنيه سابقًا.

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة ((جنباى رويال)) فى مصر، إن اتجاه شركات الخطوط الملاحية لفرض زيادات جديدة بالرسوم لإصدار إذن التسليم للسيارات الواردة لمصر لخروجها من الموانئ المصرية لن يكون له تأثير واضح على أسعار السيارات خلال الفترة الحالية نظرًا لعدم توفيرها بالأساس فى ظل توقف تسجيل الشحنات الجديدة.

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تابع: ان حجم المعروض من السيارات فى السوق المحلى ما زال منخفضاً مقارنة بعدد السكان ولا يتناسب مع حجم الطلب المتزايد حالياً.

وقال المهندس محمد العرجاوى رئيس مستخلصى جمارك الاسكندرية، إن الإجراءات الجديدة التى قامت بها شركات الخطوط الملاحية لزيادة تكلفة بعض الخدمات منها ((إذن تسليم السيارات)) خلال الفترة الحالية يعد قرارا خاطئا بحسب وصفه.

أشار ((العرجاوى)) إلى أن حركة الإفراج عن السيارات من الموانئ المصرية مازالت منخفضة جدا أو شبه متوقفة نسبيًا خلال الفترة الحالية بسبب وقف التسجيل المسبق عبر النافذة الالكترونية للتسجيل المسبق للشحنات الجديدة للسيارات.

ومن جانبه، قال مصدر بإحدى شركات التوكيلات الصينية، إن قيمة الزيادة البالغة 1550 جنيهًا لا تعد زيادة كبيرة ولن يكون لها تأثير واضح وملموس على الأسعار خلال الفترة الحالية.

أشار ((المصدر)) إلى أنه حال اتجاه الشركات لفرض زيادات سعرية جديدة سوف يكون لها تأثير على الأسعار وخاصة الشحنات الجديدة المخطط دخولها لدى الوكلاء الذين تم السماح لهم باستكمال إجراءات استيراد السيارات المتعاقد عليها والمسددة قيمتها ما قبل أزمة الاستيراد.

وشهدت واردات مصر من السيارات خلال شهر مايو 2024، ارتفاعًا لتصل إلى 208.3 مليون دولار، مقابل 180.9 مليون دولار فى مايو 2023، بنمو 15.2%، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.