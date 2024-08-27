وزير التجارة العراقي: تذليل العقبات أمام الشركات المصرية لزيادة التبادل التجاري - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، اليوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين والشركات المصرية لزيادة حجم التبادل التجاري إلى مستوى الطموح وحجم العلاقة بين البلدين.

وقال الغريري – في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) – إن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحالية للقاهرة تأتي لتحقيق تعاون وتكامل حقيقي لدخول الشركات المصرية إلى السوق العراقية، والشركات العراقية إلى السوق المصرية، مضيفا أن السوداني التقى خلال زيارته عددا من المستثمرين، وتم الاتفاق على عقد لقاء في بغداد مع رجال الصناعة، وأن تكون مشاركة الشركات المصرية في معرض بغداد الدولي المقبل فاعلة واستثنائية.

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وأضاف أن هناك الكثير من القرارات والإجراءات التي وجه بها السوداني استكمالا للتوجيهات السابقة، خاصة ما يتعلق بتذليل العقبات أمام دخول الصناعات المصرية إلى العراق، وعقد شراكات مع القطاع الخاص لتكون هناك صناعة حقيقية منها الدوائية والغذائية، موضحا أن مصر والعراق يؤمنان بالتعاون التام والكامل وتذليل جميع العقبات .

كان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد بدأ، صباح اليوم، زيارة رسمية تشمل مصر وتونس، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية له في مدينة العلمين الجديدة.

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