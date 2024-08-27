901.6 مليون جنيه صافى أرباح“Aibank” النصف الأول من 2024

901.6 مليون جنيه صافى أرباح“Aibank” النصف الأول من 2024
التاريخ
8/27/2024 2:02:24 PM
(MENAFN
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حقق“aiBANK” صافى أرباح بقيمة 901.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 ، بنسبة نمو 100% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
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