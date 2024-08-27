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901.6 مليون جنيه صافى أرباح“Aibank” النصف الأول من 2024

8/27/2024 2:02:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة البنوك المتخصصة تنتظر قواعد تراخيصها للانطلاق مقترحات لـ”المركزى” لتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة القطاع الصناعى يستعد لتلقى دفعة تمويلية جديدة

حقق“aiBANK” صافى أرباح بقيمة 901.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 ، بنسبة نمو 100% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.



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