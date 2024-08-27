اسرائيل تدعي انقاذ اسير اسرائيلي من قبضة المقاومة

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب / PNN / اعلنت مصادر اعلامية إسرائيلية ان الجيش انقذ احد الاسرى الاسرائيليين المحتجزين في قطاع عزة منذ السابع من اكتوبر.

ونشرت صحيفة هارتس خبرا في بداية الامر تقول فيه ان أحد الرهائن الاسرائيليين وهو بدوي قد فر من قبضة اسريه لكن المصادر العبرية الرسمية قالت في وقت لاحق انه تم انقاذه.

وبحسب الصحيفة فقد تم إنقاذ كايد فرحان القاضي، الذي اختطفته حماس في 7 أكتوبر، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية وهو الآن في الأراضي الإسرائيلية كما واشارت الصحيفة ان حالته الطبية مستقرة، ويتم نقله إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات.

واضافت الصحيفة فان القاضي، البالغ من العمر 52 عامًا، من قرية جنوب رهط، اختطف من كيبوتس ماغين حيث كان يعمل كحارس أمن. هو متزوج ولديه 11 طفلًا، وخلال فترة اختطافه وُلد له حفيد.

من ناحيته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال انه و في عملية مشتركة للجيش والشاباك جنوب قطاع غزة، تم اليوم تحرير المُحتجز الإسرائيلي فرحان القاضي البالغ من العمر 52 عاما من رهط" بحسب البيان

وقال

مراسل القناة 14 العبرية ان الأسير الذي عاد من غزة اليوم، تم العثور عليه "بالصدفة"، ولم يكن حوله حراس.

واشارت القناة ان

القاضي فر من نفق وقام الجيش بالعثور عليه بالصدفة بعد ان كان

محتجزًا في نفق في غزة وتمكن من الفرار من خاطفيه قبل أن يتم إنقاذه من قبل الجيش الإسرائيلي.



وبحسب القناة حاول الجنود معرفة ما إذا كان محتجزًا مع رهائن آخرين، وقد وافق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على استمرار العمليات في المنطقة لامكانية وجود اسرى اخرين.







