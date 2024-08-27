اسرائيل تدعي انقاذ اسير اسرائيلي من قبضة المقاومة

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب / PNN / اعلنت مصادر اعلامية إسرائيلية ان الجيش انقذ احد الاسرى الاسرائيليين المحتجزين في قطاع عزة منذ السابع من اكتوبر.
ونشرت صحيفة هارتس خبرا في بداية الامر تقول فيه ان أحد الرهائن الاسرائيليين وهو بدوي قد فر من قبضة اسريه لكن المصادر العبرية الرسمية قالت في وقت لاحق انه تم انقاذه.
وبحسب الصحيفة فقد تم إنقاذ كايد فرحان القاضي، الذي اختطفته حماس في 7 أكتوبر، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية وهو الآن في الأراضي الإسرائيلية كما واشارت الصحيفة ان حالته الطبية مستقرة، ويتم نقله إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات.
واضافت الصحيفة فان القاضي، البالغ من العمر 52 عامًا، من قرية جنوب رهط، اختطف من كيبوتس ماغين حيث كان يعمل كحارس أمن. هو متزوج ولديه 11 طفلًا، وخلال فترة اختطافه وُلد له حفيد.
من ناحيته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال انه و في عملية مشتركة للجيش والشاباك جنوب قطاع غزة، تم اليوم تحرير المُحتجز الإسرائيلي فرحان القاضي البالغ من العمر 52 عاما من رهط" بحسب البيان
وقال
مراسل القناة 14 العبرية ان الأسير الذي عاد من غزة اليوم، تم العثور عليه "بالصدفة"، ولم يكن حوله حراس.
واشارت القناة ان
القاضي فر من نفق وقام الجيش بالعثور عليه بالصدفة بعد ان كان
محتجزًا في نفق في غزة وتمكن من الفرار من خاطفيه قبل أن يتم إنقاذه من قبل الجيش الإسرائيلي.
وبحسب القناة حاول الجنود معرفة ما إذا كان محتجزًا مع رهائن آخرين، وقد وافق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على استمرار العمليات في المنطقة لامكانية وجود اسرى اخرين.
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