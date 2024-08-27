محافظ جنين : الضربات الاقتصادية التي تلقتها جنين أدت الى ارتفاع معدلات البطالة الى أكثر من 43 في المئة

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN / قال محافظ جنين كمال أبو الرب إن الإغلاقات المتتالية والاقتحامات والحصار الذي تتعرض له محافظة جنين، أدى الى تلقي المحافظة ضربات اقتصادية كبيرة لم يسبق لها مثيل.

وتابع خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش ان الخسائر الشهرية للمحافظة حسب دراسة الغرفة التجارية، تبلغ 50 مليون شيكل شهريا ما بعد السابع من أكتوبر، بينما تبلغ الخسائر في كل أسبوع يُغلق فيه حاجز الجلمة ما بين 10 الى 12 مليون شيكل.

وأكد أبو الرب أن المحافظة تشهد ارتفاعا كبيرا في معدلات الفقر والبطالة، موضحا "عام 2019 بلغت نسبة البطالة 22 في المئة، فيما وصلت اليوم الى أكثر من 43 في المئة".

وأضاف أبو الرب أن أكثر من عشرين ألف عامل داخل المحافظة مُنعوا من العمل في الداخل المحتل بعد السابع من أكتوبر، في ظل استمرار إغلاق الحواجز ومنع دخول أهالينا من داخل الخط الأخضر، وهو الأمر الذي ضاعف من المعاناة والخسائر الاقتصادية.

وحول المساعدة المقدمة للأشخاص الذين فقدوا مصدر رزقهم قال المحافظ "وجهنا العمال الى مجموعة من الجمعيات التي تقدم المساعدات، لكن لا نستطيع أن نقدم شيئا لا نملكه في ظل ضعف الإمكانات".

وتابع "نساعد ونعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، فعلى سبيل المثال دمر الاحتلال مخيم جنين دمر 11 مرة متتالية، علما أنه في التدمير العاشر جاءت الحكومة وكان هناك إعادة تأهيل للمخيم بتكلفة 2 مليون شيكل، ولكن تم تدميره مرة أخرى بعد إعادة التأهيل".



تقليص الميزانيات..

وحول الواقع المالي لمحافظة جنين قال أبو الرب إن الموازنة الشهرية تبلغ 100 ألف شيكل، لكن تم تقليص المبلغ الى أقل من النصف، حيث وصلنا الشهر الماضي على سبيل المثال 40 ألف شيكل فقط.

وتابع أبو الرب "المحافظون في الواجهة.. الفقر ارتفع بنسبة كبيرة، والطلب على المساعدة ارتفع بشكل كبير، وفي المقابل تراجعت الموازنة بشكل كبير" مردفا "في ظل هذا الحال نحاول من خلال علاقاتنا مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي أن نوفر ما تيسر من إمكانات للمحتاجين".

الوضع الصحي..

وفيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية داخل مخيم جنين، قال أبو الرب إن "نقص الكادر في مستشفى جنين الحكومي يؤثر على عمل المستشفى وعلى تقديم الخدمات الصحية في مجمل المحافظة، خصوصا وأنه المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة".

وأكد أن "المراكز الطبية في المحافظة هي للإسعافات الأولية فقط خصوصا في ظل الإمكانات البسيطة وبالتالي لا تفي بالغرض".

وتابع أبو الرب ان "وزير الصحة لم يتمكن من زيارة محافظة جنين لغاية اللحظة من أجل الاطلاع على الواقع، لكن لدينا خلية أزمة، نناقش فيها الوضع الصحي".

وشدد أن جنين تحتاج بشكل طارئ الى رفدها بمتخصصين وتحديدا في الكلى والسرطان، لأن بعضها مفقود، مشددا أن مريض السرطان لا يعالج في جنين، ويضطر للتوجه الى محافظة نابلس في ظل الحواجز والأزمات الخانقة والانتظار الطويل.

وأكد أبو الرب أن المحافظة رفعت قائمة للحكومة من أجل تطوير الواقع الصحي في جنين، مشددا أن جنين تحتاج الى مجمع طبي خارج المدينة بشكل طارئ، لأن المدينة تعاني من إغلاقات متتالية، وبالتالي لا يمكن تطوير الواقع الصحي في المحافظة دون هذا المجمع.

وقال أبو الرب "طلبنا ذلك رسميا من الرئيس محمود عباس، وهناك وعودا بمرسوم رئاسي لإنشاء مستشفى حكومي آخر في جنين قريبا".

اكتظاظ كبير في القضايا..

وحول واقع القضاء في محافظة جنين، قال أبو الرب إن هناك مماطلة في البت في القضايا وهو ما دفع المواطنين لعدم التوجه للمحاكم بشكل عام، موضحا أن نقص عدد القضاة هو أحد الأسباب المهمة وراء ذلك.

وتابع المحافظ: يتجه البعض الى "البلطجة" للحصول على حقوقهم، وهذا أمر مرفوض ونواجهه بكل قوتنا.

وطالب المحافظ بضرورة زيادة عدد القضاة في المحافظة وإنجاز القضايا بصورة أسرع من أجل تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الفلسطيني.