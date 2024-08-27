إسرائيل تغلق مقر الحزب الشيوعي بحيفا لمنع عرض فيلم عن جنين وغزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN -أغلقت الشرطة الإسرائيلية، أمس، مقر الحزب الشيوعي بإسرائيل لمدة يوم، لمنع عرض عن مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة والاحتجاج على حرب غزة.وقالت“الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” في منشور على منصة إكس:“هذه هي الفاشية، بعد استجواب رئيسة فرع الحزب الشيوعي في حيفا ريم حزان، أمرت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق مقر الحزب طوال يوم أمس بسبب عرض فيلم لمحمد بكري ينتقد الاحتلال”.وأشارت“الجبهة الديمقراطية” التي تمثل الحزب الشيوعي بالكنيست الإسرائيلي إلى أن الشرطة“قررت في نهاية التحقيق مع حزان إغلاق مقر الحزب، وذلك لمنع عرض فيلم محمد بكري الجديد (جَنين جِنين)، وإقامة نشاط ضد الحرب العدوانية على غزة”.

















وأضافت:“الحزب الشيوعي والجبهة يدينان ويرفضان هذا الإجراء البوليسي الذي يشير إلى مدى عمق الممارسة الفاشية التي تطال العمل السياسي والحزبي في البلاد المعارض للحرب ولسياسة الحكومة”.

وأردفت:“يؤكد الحزب والجبهة أن النشاط المعادي للحرب سيستمر ويتواصل حتى تتوقف هذه الحرب الإجرامية على غزة”.

و”جَنين جِنين” هو فيلم وثائقي أخرجه محمد بكري عام 2002، يروي اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين والمجزرة التي ارتكبها هناك خلال العام ذاته.

وفي عام 2021 حظرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة اللد عرض الفيلم في إسرائيل.