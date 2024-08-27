إسرائيل تغلق مقر الحزب الشيوعي بحيفا لمنع عرض فيلم عن جنين وغزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN -أغلقت الشرطة الإسرائيلية، أمس، مقر الحزب الشيوعي بإسرائيل لمدة يوم، لمنع عرض فيلم
عن مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة والاحتجاج على حرب غزة.
وقالت“الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” في منشور على منصة إكس:“هذه هي الفاشية، بعد استجواب رئيسة فرع الحزب الشيوعي في حيفا ريم حزان، أمرت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق مقر الحزب طوال يوم أمس بسبب عرض فيلم لمحمد بكري ينتقد الاحتلال”.
وأشارت“الجبهة الديمقراطية” التي تمثل الحزب الشيوعي بالكنيست الإسرائيلي إلى أن الشرطة“قررت في نهاية التحقيق مع حزان إغلاق مقر الحزب، وذلك لمنع عرض فيلم الفنان
محمد بكري الجديد (جَنين جِنين)، وإقامة نشاط ضد الحرب العدوانية على غزة”.
وأضافت:“الحزب الشيوعي والجبهة يدينان ويرفضان هذا الإجراء البوليسي الذي يشير إلى مدى عمق الممارسة الفاشية التي تطال العمل السياسي والحزبي في البلاد المعارض للحرب ولسياسة الحكومة”.
وأردفت:“يؤكد الحزب والجبهة أن النشاط المعادي للحرب سيستمر ويتواصل حتى تتوقف هذه الحرب الإجرامية على غزة”.
و”جَنين جِنين” هو فيلم وثائقي أخرجه محمد بكري عام 2002، يروي اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين والمجزرة التي ارتكبها هناك خلال العام ذاته.
وفي عام 2021 حظرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة اللد عرض الفيلم في إسرائيل.
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