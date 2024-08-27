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خروج مغذيين يقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من الجابرية

8/27/2024 8:05:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدى خروج مغذيين فرعيين 11 ك. ف من محطة التحويل الرئيسية الجابرية C، لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من قطعة 8 بمنطقة الجابرية.

‏وتتواجد فرق الطوارئ في الموقع لإجراء اللازم وإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

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