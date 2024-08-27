خروج مغذيين يقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من الجابرية

خروج مغذيين يقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من الجابرية
التاريخ
8/27/2024 8:05:29 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أدى خروج مغذيين فرعيين 11 ك. ف من محطة التحويل الرئيسية الجابرية C، لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من قطعة 8 بمنطقة الجابرية.
وتتواجد فرق الطوارئ في الموقع لإجراء اللازم وإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.
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