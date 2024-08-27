الأرصاد تحذر رياح مثيرة للغبار تزيد سرعتها عن 55 كلم في الساعة

MENAFN - Al-Anbaa) حذرت إدارة الأرصاد الجوية من هبوب رياح مثيرة للغبار تزيد سرعتها عن 55 كلم في الساعة تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة، متوقعة أن يسود لنهار اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة.

اما ليلا فذكرت الأرصاد أن الطقس سيكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 12 - 40 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 49 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 37 درجة مئوية.