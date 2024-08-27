Wednesday, 28 August 2024 02:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأرصاد تحذر رياح مثيرة للغبار تزيد سرعتها عن 55 كلم في الساعة

8/27/2024 7:19:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت إدارة الأرصاد الجوية من هبوب رياح مثيرة للغبار تزيد سرعتها عن 55 كلم في الساعة تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة، متوقعة أن يسود لنهار اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة.

اما ليلا فذكرت الأرصاد أن الطقس سيكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 12 - 40 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 49 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 37 درجة مئوية.

MENAFN27082024000130011022ID1108605439

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث