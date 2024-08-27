الأرصاد تحذر رياح مثيرة للغبار تزيد سرعتها عن 55 كلم في الساعة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
حذرت إدارة الأرصاد الجوية من هبوب رياح مثيرة للغبار تزيد سرعتها عن 55 كلم في الساعة تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة، متوقعة أن يسود لنهار اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة.
اما ليلا فذكرت الأرصاد أن الطقس سيكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 12 - 40 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 49 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 37 درجة مئوية.
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