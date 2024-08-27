سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 79 88 دولار

MENAFN - Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي1.97 دولار ليبلغ 79.88 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل77.91 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت

2.41 دولار لتبلغ

81.43

دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 59ر2 دولار لتبلغ

77.42

دولار للبرميل.

وكانت السلطات في شرق ليبيا أعلنت أمس إيقاف انتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر احتجاجا على قيام سلطات طرابلس بالسيطرة على مقر المصرف الليبي المركزي وإعفاء محافظه.

وقالت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي شرق ليبيا في بيان صحفي إنه تم "إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر".

وفي سياق آخر قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في سان فرانسيسكو ماري دالي أمس إنها تعتقد أنه من المناسب أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مستبعدة حدوث أي عرقلة لخفض أسعار الفائدة من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 25ر5 و50ر5 في المئة.