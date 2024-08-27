سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 79 88 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي
1.97 دولار ليبلغ 79.88 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل
77.91 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت
2.41 دولار لتبلغ
81.43
دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 59ر2 دولار لتبلغ
77.42
دولار للبرميل.
وكانت السلطات في شرق ليبيا أعلنت أمس إيقاف انتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر احتجاجا على قيام سلطات طرابلس بالسيطرة على مقر المصرف الليبي المركزي وإعفاء محافظه.
وقالت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي شرق ليبيا في بيان صحفي إنه تم "إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر".
وفي سياق آخر قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في سان فرانسيسكو ماري دالي أمس إنها تعتقد أنه من المناسب أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مستبعدة حدوث أي عرقلة لخفض أسعار الفائدة من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 25ر5 و50ر5 في المئة.
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