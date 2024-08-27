Wednesday, 28 August 2024 02:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 79 88 دولار

8/27/2024 7:19:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي
1.97 دولار ليبلغ 79.88 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل
77.91 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت
2.41 دولار لتبلغ
81.43
دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 59ر2 دولار لتبلغ
77.42
دولار للبرميل.

وكانت السلطات في شرق ليبيا أعلنت أمس إيقاف انتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر احتجاجا على قيام سلطات طرابلس بالسيطرة على مقر المصرف الليبي المركزي وإعفاء محافظه.

وقالت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي شرق ليبيا في بيان صحفي إنه تم "إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر".

وفي سياق آخر قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في سان فرانسيسكو ماري دالي أمس إنها تعتقد أنه من المناسب أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مستبعدة حدوث أي عرقلة لخفض أسعار الفائدة من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 25ر5 و50ر5 في المئة.

MENAFN27082024000130011022ID1108605438

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث