اهالي واد رحال ينفون رواية الاحتلال ويؤكدون ان مطلق الرصاص الذي ادى لاستشاهد زيادة هو مستوطن شاهد PNN

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN/ نفى اهالي قرية واد رحال ما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية حول ظروف استشهاد الشاب خليل زيادة الليلة الماضية مؤكدين ان من اطلق الرصاص باتجاهه هو مستوطن اسرائيلي معروف بعنصريته وعربدته ضد اهالي القرية رافضين محاولة جيش الاحتلال التغطية عليه بالادعاء ان من اطلقوا النار هم جنود الجيش الاسرائيلي.

وجاء هذا النفي على لسان شهود عيان من قرية واد رحال الواقعة الى الجنوب من بيت لحم خلال مراسم تشييع الشهيد من بيت جالا بعد ان تعرضت بالامس لهجوم من عصابات المستوطنين حيث ادى الهجوم لاستشهاد الشاب خليل زيادة 40 عاما والد لاربعة اطفال كما اصيب ثلاثة مواطنين اخرين هذا الى جانب تدمير مركبات وزجاج المنازل من قبل عصابات المستوطنين.

وجرت مراسم التشييع بدموع الحزن ومشاعر الغضب حيث شيعت جماهير بيت لحم عموما وقرية واد رحال جثمان الشهيد خليل زيادة (40 عاما) الذي استشهد في وقت متأخر من الليلة الماضية برصاص مستوطنين هاجموا القرية الواقعة جنوب المحافظة والمحاطة بالمستوطنات حيث تتعرض القرية لاعتداءات متواصلة في الأشهر الأخيرة.

وشارك في مراسم التشييع ذوي واهالي الشهيد وبلدة واد رحال ومجلسها القروي وبحضور محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا و رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان وامين سر فتح اقليم بيت لحم ومنسق لجنة التنسيق الفصائلي ببيت لحم ومملي المجتمع والفعالايت الشعبية والاهلية بمحافظة بيت لحم الذين اكدوا ان هذه الجريمة وهذا الاعتداء هو اعتداء على كل بيت لحم .

وقال شاهد عيان على اعتداءات المستوطنين بقرية واد رحال في حديثه مع مراسل شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان المستوطنين في البؤرة الاستيطانية القريبة من القرية هاجموا المواطنين وقاموا بتنفيذ اعمال عربدة وتخريب للمتلكات حيث قاموا باطلاق الرصاص الحي على المواطنين مما ادى لاستشهاد الشاب خليل زيادة.

من ناحيته قال حمزة زيادة رئيس مجلس قروي واد رحال ان رواية الاحتلال بان من اطلق الرصاص هو الجيش الاسرائيلي رواية كاذبة هدفها تغطية جريمة المستوطنين موضحا ان الجيش لم يتدخل الا بعد اربعين دقيقة من اقتحام المستوطنين للقرية وبعد اصابة المواطنين بالرصاص الذين اطلق المستوطنين موضحا ان الجميع في القرية يعرف المستوطن الذي اطلق النار وهو مستوطن معروف لجيش الاحتلال.

واكد رئيس المجلس القروي في واد رحال ان هدف هذه الممارسات من المستوطنين و وزارء حكومة اليمين هو الضغط على الاهالي للقرية والقرى المحيطة بها من اجل ترك اراضيهم مؤكدا ان هذه السياسات الاسرائيلية ستفشل في وجه صمود المواطنين وتمسكهم باراضيهم.

الأهالي الذين شيعوا ابنهم لمثواه الأخير في القرية عبروا عن استنكارهم لمحاولات الاحتلال تبرئة المستوطنين من جريمة اعدام الشهيد خلاوي بعد ان وفرت الحماية لاعتداءاتهم على القرية طالبوا الرئيس محمود عباس ومن خلفه المجتمع الدولي توفير حماية دولية للقرى الفلسطينية التي تتعرض لابشع صور الاعتداءات الهمجية من قبل المستوطنين.

وقال مجدي زيادة شقيق الشهيد خليل

ان المستوطنين يهاجمون القرية في الاشهر الاخيرة ويعتدون على المواطنين بشكل وحشي مشيرا الى ان اهالي واد رحال يوجهون مناشدة للرئيس محمود عباس بضرورة توفير الحماية لهم من هذه الاعتداءات التي تطال كل ما هو موجود في القرية مشيرا الى انه يامل من المجتمع الدولي وكافة الجهات توفير الحماية للمواطنين حتى لا نفقد مواكنا اخرا جراء هذه الاعتداءات.

رسميا اكدت الجهات الرسمية الفلسطينية انها تحمل دولة الاحتلال و وزراء المين المتطرف الذين يضربون كافة المواثيق والأعراف الدولية بالحائط ويواصلون التحريض ضد أبناء شعبنا الفلسطيني مؤكدة ان الاحتلال الذي يحمي المستوطنين خلال اعتداءاتهم يحاول حمايتهم بالإعلان عن مسؤولية الجيش عن قتل خلاوي وهو امر نفاه أهالي القرية .

وقال محمد طه أبو عليا محافظ محافظة بيت لحم في حديث مع مراسل شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان من قام بتنفيذ الجريمة بحق الشهيد خليل زيادة هو المستوطنين المعنصريين مشددا على انه من غير المسموح استباحة الدم الفلسطيني سواء من قبل الجيش او المستوطنين الذين يوفر الجيش الحماية لهم.

وقال المحافظ ابو عليا ان شهادة اهالي القرية ومجلسها القروي تؤكد ان من اعدم الشهيد زيادة هو مستوطن اسرائيلي وهو معروف بالنسبة لاهالي القرية موضحا ان الاحتلال لا يخفي مسؤوليته عن الجريمة حيث يعلن المتطرف ايتمار بن غفير ليل نهار جهارا نهارا والذي يسلح المستوطنين ويحميهم ويجلبهم في محيط القرى الفلسطينية انه يدعم قتل الفلسطينين وبالتالي لا بد من موقف حقيقي وجاد من المجتمع الدولي لمحاسبة هؤلاء المتطرفين وعلى راسهم بن غفير وسموتريتش ونتنياهو موضحا انه من غير المقبول الصمت على هذه الجرائم التي تتواصل في وقت تتواصل فيه جرائم حكومة وجيش الاحتلال بحق المدنيين في غزة.

هذا وانطلقت مراسم التشييع للشهيد خلاوي من مستشفى بيت جالا الحكومي باتجاه القرية حيث وري الثرى بعد أداء صلاة الظهر وتوديعه من قبل ذويه وأهالي القرية فيما اعلن الاضراب والحداد في كافة ارجاء بيت لحم تخليدا لروحه وتكريما لذويه

وقال محمد الجعفري منسق فصائل العمل الوطني بمحافظة بيت لحم في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية ان جيش الاحتلال ومستوطنيه مسؤولون عن ما يتم تنفيذه من جرائم بحق ابناء شعبنا الفلسطيني معتقدين ان هذه الجرائم ستؤدي لترحيل المواطنين عن اراضيهم لكن شعبنا الفلسطيني متمسك بارضه و وطنه ولن يتركها مهما جرى.

وقال الجعفري ان لجنة التنسيق الفصائلي اعلنت الحداد والاضراب على روح الشهيد تكريما له ولذويه مشددا على ان بيت لحم تشعر بالحزن والالم على فقدان هذا المواطن الذي حاول مع اهالي القرية حماية ابنائهم وقريتهم في وجه الوحشية الاسرائيلية.



لطالما

كان الاستيطان الإسرائيلي والمستوطنين العقبة الأساس امام حقوق شعبنا بالدولة الفلسطينية المستقلة لكن هذا الاستيطان وهؤلاء المستوطنين تجاوزا كونهم العقبة وينفذون بحراسة دولتهم و وزراء يمينهم المتطرفين أنواع شتى من الاعتداءات على الفلسطينين اعتقادا منهم ان هذه الاعتداءات ستهجر الفلسطينين لا سيما

في ظل صمت العالم على ما يقترفون .























