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محمد بن سلمان بن حمد: نجاح متميز لفريق البحرين

8/26/2024 7:27:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬السامي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجلات‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬قطاع‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬جلالته،‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬وتعزيزها‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى،‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات‭.‬

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