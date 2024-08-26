محمد بن سلمان بن حمد: نجاح متميز لفريق البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجلات‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬قطاع‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬جلالته،‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬وتعزيزها‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى،‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات‭.‬

كلمات دالة