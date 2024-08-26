وزير المالية: هذا الإنجاز يبعث على الفخر والاعتزاز لما حققته مملكة البحرين من قصص نجاح باهرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬ورؤى‭ ‬وتوجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬السديدة‭ ‬لمواصلة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬سجلها‭ ‬الزاخر‭ ‬بالإنجازات،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬المملكة‭ ‬وأهدافها‭ ‬الطموحة،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬هذا‭ ‬التفوق‭ ‬يأتي‭ ‬بفضل‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬لوضع‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬وضمان‭ ‬سرعة‭ ‬إنجازها‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وإتقان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬باسمه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والفريق‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬المملوك‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬‮«‬صندوق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬فورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬لما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬قصص‭ ‬نجاحٍ‭ ‬باهرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرؤى‭ ‬الحكيمة‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬والتقدم‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬خفاقًا‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يجسد‭ ‬الحرص‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتوجيه‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الدؤوبة‭ ‬بروح‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الواحد‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬لخلق‭ ‬آفاقٍ‭ ‬متجددة‭ ‬للخطط‭ ‬والفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه،‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬سموه‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

كلمات دالة