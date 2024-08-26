وزير المالية: هذا الإنجاز يبعث على الفخر والاعتزاز لما حققته مملكة البحرين من قصص نجاح باهرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيق فريق ماكلارين المملوك لشركة ممتلكات البحرين القابضة «صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين» بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا وان للسيارات.
وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن تحقيق هذا الإنجاز الكبير جاء بفضل دعم ورؤى وتوجيهات جلالته السديدة لمواصلة المزيد من التقدم والنجاح لمملكة البحرين ضمن سجلها الزاخر بالإنجازات، بما يلبي تطلعات المملكة وأهدافها الطموحة، كما أكد أن تحقيق فريق ماكلارين هذا التفوق يأتي بفضل المتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يوليه سموه من دعم ومساندة لوضع الخطط والمبادرات وضمان سرعة إنجازها بكل كفاءة وإتقان من قبل الجميع في شركة ممتلكات البحرين القابضة.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، رفع فيها إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فريق ماكلارين المملوك لشركة ممتلكات البحرين القابضة «صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين» بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا وان للسيارات.
وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن هذا الإنجاز يبعث على الفخر والاعتزاز لما حققته مملكة البحرين من قصص نجاحٍ باهرة في ظل الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق المزيد من التميز والتقدم ورفع اسم المملكة خفاقًا عاليًا في مختلف المحافل الرياضية العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يجسد الحرص المستمر الذي يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتوجيه كافة الجهود والمساعي الدؤوبة بروح فريق البحرين الواحد نحو تطوير مسارات العمل في شركة ممتلكات البحرين القابضة لخلق آفاقٍ متجددة للخطط والفرص الاستثمارية الواعدة التي تعود بالخير والنماء لصالح الوطن وأبنائه، داعيًا الله العلي القدير أن يوفق سموه لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار لمملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.
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