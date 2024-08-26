الشيخ فيصل بن راشد: تعزيز لمكانة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
وأكد سموه أن هذا الفوز يؤكد المستويات المتميزة للفريق وقدرته وجدارته الكبيرة على الفوز بالبطولات العالمية، في ظل رعاية جلالته، لكافة الجهود الرامية الى تعزيز مكانة مملكة البحرين، ومنجزاتها الرفيعة في مختلف المجالات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي ظل دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا
وان
للسيارات.
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