محمد بن مبارك: فوز ماكلارين يؤكد قدرته وجدارته الكبيرة على الفوز بالبطولات العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني بمناسبة فوز فريق ماكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
وأكد سموه أن هذا الفوز يؤكد المستويات المتميزة للفريق وقدرته وجدارته الكبيرة بالفوز بالبطولات العالمية في ظل رعاية جلالته لكل الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين، ومنجزاتها الرفيعة في مختلف المجالات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي ظل دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، بمناسبة فوز فريق ماكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
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