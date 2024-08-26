محمد بن مبارك: فوز ماكلارين يؤكد قدرته وجدارته الكبيرة على الفوز بالبطولات العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يؤكد‭ ‬المستويات‭ ‬المتميزة‭ ‬للفريق‭ ‬وقدرته‭ ‬وجدارته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالفوز‭ ‬بالبطولات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رعاية‭ ‬جلالته‭ ‬لكل‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومنجزاتها‭ ‬الرفيعة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬دعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وتلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى،‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات‭.‬

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