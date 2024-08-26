اجتماعا بحث سبل إعادة تفعيل النقابات والاتحادات الشعبية في منظمة التحرير

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - عقد ممثلو المنظمات الشعبية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، اجتماعا لاستكمال البحث في سبل إعادة تفعيل النقابات والاتحادات الشعبية في المنظمة.
وجاء ذلك بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس التنظيمات الشعبية، واصل أبو يوسف، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للمنظمات الشعبية للحركة محمد المدني.
وقال أبو يوسف، إن الاجتماع السابق أحدث كثيرا من التفاعلات على مستوى الاتحادات والنقابات الشعبية، التي أبدت مرونة في التعاون الكامل بهدف استكمال التحضيرات اللازمة للشروع بعملية التفعيل وإعادة الحضور والفعل لنقابات واتحادات المنظمة داخل الوطن وفي الساحات الخارجية.
وطرح المشاركون عددا من الخطط وأوراق العمل التي من شأنها أن تسهم بالبدء بالخطوات العملية للإصلاحات المرجوة في كل مؤسسة نقابية، مؤكدين على استمرار هذه السلسلة من اللقاءات حتى الوصول إلى الهدف المنشود في إعادة تفعيل منظومة العمل النقابي الشعبي بما يليق بدورها التاريخي، وواجبات المرحلة النضالية الوطنية.
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