اجتماعا بحث سبل إعادة تفعيل النقابات والاتحادات الشعبية في منظمة التحرير

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - عقد ممثلو المنظمات الشعبية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، اجتماعا لاستكمال البحث في سبل إعادة تفعيل النقابات والاتحادات الشعبية في المنظمة.

وجاء ذلك بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس التنظيمات الشعبية، واصل أبو يوسف، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للمنظمات الشعبية للحركة محمد المدني.

وقال أبو يوسف، إن الاجتماع السابق أحدث كثيرا من التفاعلات على مستوى الاتحادات والنقابات الشعبية، التي أبدت مرونة في التعاون الكامل بهدف استكمال التحضيرات اللازمة للشروع بعملية التفعيل وإعادة الحضور والفعل لنقابات واتحادات المنظمة داخل الوطن وفي الساحات الخارجية.

وطرح المشاركون عددا من الخطط وأوراق العمل التي من شأنها أن تسهم بالبدء بالخطوات العملية للإصلاحات المرجوة في كل مؤسسة نقابية، مؤكدين على استمرار هذه السلسلة من اللقاءات حتى الوصول إلى الهدف المنشود في إعادة تفعيل منظومة العمل النقابي الشعبي بما يليق بدورها التاريخي، وواجبات المرحلة النضالية الوطنية.



