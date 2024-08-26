أوبو تُطلقOPPO A60 5G: عملاق المتانة وتجارب الألعاب المحسنة

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Editorial) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 أغسطس، 2024: أعلنت أوبو (OPPO) عن إطلاق هاتف أوبو OPPO A60 5G الجديد في الإمارات العربية المتحدة، والذي يتميز بأعلى مستويات المتانة وتجارب الألعاب المحسنة الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G. ويأتي هذا الإطلاق، تماشياً مع التزام OPPO بجودة المنتج والتجارب السلسة مع أداء شبكة 5G الممتازة، حيث يتميز الهاتف الذكي الجديد من سلسلة A بتصميم OPPO الأنيق الكلاسيكي المعزز بخاصية مقاومة الصدمات العالية ومقاومة أنواع السوائل المتعددة وتقنية Splash Touch، ما يضمن حماية قوية حتى عندما تكون يديك مبتلة. وتُستكمل هيكلية البناء القوي مع بطارية طويلة الأمد بقوة 5100 مللي أمبير في الساعة مع الشحن السريع SUPERVOOCTM بقوة 45 وات، ما يضمن تحقيق أداء موثوق خلال العمل واللعب لمدة تصل إلى أربع سنوات، بالإضافة إلى شاشة عرض فائقة السطوع 120 هرتز وخاصية الصوت الفائق ومنصة MediaTek Dimensity 6300 Mobile مع ذاكرة ومساحة تخزين كبيرة، لتحقيق تجارب الهواتف المحمولة الأكثر أمانًا وموثوقية وأكثر تميزًا لجميع المستخدمين.
هاتف عملي ومتين وموثوق
حرصت OPPO، على تعزيز هاتف OPPO A60 5G بمواد عالية الجودة وشاشة مزدوجة من الزجاج المقوى، ما يوفر حماية موثوقة ضد مختلف حالات السقوط والارتطامات العرضية. ولقد حصد الهاتف الجديد، شهادة اعتماد المعيار العسكري MIL-STD 810H لمقاومة الصدمات، بالإضافة إلى تصنيف 5 نجوم ضمن الشهادة المعيارية SGS لمقاومة السقوط، ما يجعله أحد أقوى الهواتف الذكية من نفس الفئة السعرية.
عمر بطارية أطول وشحن فعال
إلى جانب الجودة الإستثنائية على مستوى التصنيع، تم تصميم هاتف أوبو OPPO A60 5G أيضًا ليتماشى مع سلسلة من الابتكارات التكنولوجية التي تستهدف البطارية والشحن. يمكن لبطارية الهاتف Hyper Energy بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة، توفير ما يصل إلى 14 ساعة من تشغيل الفيديو بشحنة كاملة[1]، ما يضمن عمر بطارية ممتد للعمل والترفيه اليومي. علاوةً على ذلك، تم تصميم البطارية لتدوم طويلاً، حيث تحافظ على ما لا يقل عن 80٪ من سعتها الأصلية لأكثر من 1600 دورة شحن، أو أربع سنوات[2] من الاستخدام القياسي.
أداء استثنائي لتجربة ترفيهية سلسة ومميزة
لا تقتصر مميزات هاتف أوبو OPPO A60 5G، على كونه هاتف عملي وموثوق به، بل تم تصميم الهاتف لتحسين تجارب الألعاب والترفيه. وفي إطار إجراءات التحديث الرئيسية، تتميز شاشة العرض الفائقة السطوع Ultra Bright 120 هرتز، بنطاق رؤية أكثر سلاسة، في حين يساهم سطوعها الأقصى[3] الذي يبلغ 1000 شمعة نانومتر، في تعزيز مستويات المتعة عند ممارسة الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو في الهواء الطلق.
على مستوى التجهيزات، يتوفر الهاتف بذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 6 جيجابايت وذاكرة بسعة 128 جيجابايت روم. ويتم تعزيز ذلك من خلال ابتكارات الأنظمة والبرمجيات، بما في ذلك توسيع ذاكرة الوصول العشوائي والتي تتيح إضافة ما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية ومحرك Trinity، الذي يقوم بجدولة دقيقة للموارد الحسابية لتقديم ترفيه أكثر سلاسة واستجابة. وللتأكد من استدامة هذه التجارب السلسة طوال عمر الهاتف، تم أيضًا إخضاع هاتف أوبوOPPO A60 5G لاختبار الحماية من السلاسة[4] لمدة 36 شهرًا من OPPO. ولقد نجحت أجهزة OPPO في الإرتقاء بمستوى الترفيه إلى آفاق جديدة من خلال وضعية Ultra Volume Mode، التي تتيح زيادة مستوى الضوضاء في مكبر صوت الهاتف ما يصل إلى 300%[5] للحفاظ على تشغيل المكالمات الهاتفية والموسيقى بصوت عالٍ وواضح، حتى في البيئات الصاخبة.
تصميم نحيف ومذهل ينبض بالحياة
يتميز هاتف OPPO A60 5G بتصميم نحيف وخفيف الوزن، حيث تبلغ سماكته 7.68 ملم فقط ويزن حوالي 187 غرامًا. مع شاشته المنحنية 2.5D وإطاره الجانبي المستقيم الانسيابي، يشمل تصميم الهاتف على حواف مستديرة لقبضة يد طبيعية ومريحة. وتُستكمل هذه المميزات، من خلال وحدة كاميرا مستطيلة الشكل على الجزء الخلفي تجمع بين بساطة التصميم والراحة لتعزيز الشكل والأسلوب الأنيق. وشكلّ اللونان الجديدان السديم الأحمر والأزرق البحري، إضافة مميزة عززت من جاذبية التصميم. وأتاح استخدام عملية OPPO Glow ، في طراز السديم الأحمر في خلق وميض أحمر داكن خفي على الغطاء الخلفي، وتحسين قابلية الاستخدام من خلال مقاومته لبصمات الأصابع واللطخات. في المقابل، يتميز خيار اللون الأزرق البحري، بتناغم خاص أشبه بالموجات المتموجة التي تحقق تأثيرًا بصريًا يحاكي البيئة البحرية للمحيطات الشاسعة.
كاميرات فائقة الوضوح لالتقاط لحظات الحياة اليومية
يحتوي هاتف أوبو OPPO A60 5G على كاميرا سعة 50 ميجابكسل فائقة الكفاءة وكاميرا أمامية للصور الشخصية بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب ميزات الكاميرا الوظيفية مثل AI Portrait Reconsing و Dual-View ، لضمان تمكين المستخدمين من التقاط صور رائعة وطبيعية وفيديوهات مميزة، وإطلاق العنان لإبداعهم لتسجيل ما يدور من حولهم بطريقتهم وأسلوبهم الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن وحدة الكاميرا مصباح Turbo Torch العملي مع أربعة مستويات سطوع قابلة للتعديل. ويقدم ما يصل إلى 21.3 لوكس ووضع الإضاءة المنخفضة، ليشكل Turbo Torchميزة يومية موثوقة تم تصميمها لضمان وضوح الرؤية عند الحاجة إليها.
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