الأمير للوزراء الجدد بعد أدائهم اليمين الدستورية وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وتطوير الأداء الحكومي

MENAFN - Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، وبحضور سمو الشيخ صباح الخالد، استقبل سموه سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، حيث قدم لسموه الوزراء كلا من خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة وعبداللطيف حامد حمد المشاري دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان ود. نادر عبدالله محمد الجلال وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للتربية بالوكالة ونوره سليمان سالم الفصام وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

هذا وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية على أهمية تضافر الجهود ووضع مصلحة الوطن دائما فوق كل اعتبار والعمل على تطوير الأداء الحكومي لتحقيق كافة الإنجازات والأهداف للسير على طريق التنمية ومواجهة التحديات لتلبية آمال المواطنين وتطلعاتهم ووضع الحلول العملية لكافة القضايا بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع.

متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد لتحقيق كل ما نتطلع إليه من رقي وازدهار لوطننا الحبيب.

وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير للثقة الغالية من لدن سموه والتوجيهات السامية لبذل المزيد من الجهود للوصول إلى الأهداف المشتركة من أجل الوطن والمواطن والسير على تحقيق العدل بتطبيق القانون.

حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.