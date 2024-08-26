الأمير للوزراء الجدد بعد أدائهم اليمين الدستورية وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وتطوير الأداء الحكومي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، وبحضور سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد، استقبل سموه سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، حيث قدم لسموه الوزراء كلا من خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة وعبداللطيف حامد حمد المشاري وزير
دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان ود. نادر عبدالله محمد الجلال وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للتربية بالوكالة ونوره سليمان سالم الفصام وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
هذا وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية على أهمية تضافر الجهود ووضع مصلحة الوطن دائما فوق كل اعتبار والعمل على تطوير الأداء الحكومي لتحقيق كافة الإنجازات والأهداف للسير على طريق التنمية ومواجهة التحديات لتلبية آمال المواطنين وتطلعاتهم ووضع الحلول العملية لكافة القضايا بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع.
متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد لتحقيق كل ما نتطلع إليه من رقي وازدهار لوطننا الحبيب.
وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير للثقة الغالية من لدن سموه والتوجيهات السامية لبذل المزيد من الجهود للوصول إلى الأهداف المشتركة من أجل الوطن والمواطن والسير على تحقيق العدل بتطبيق القانون.
حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.
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