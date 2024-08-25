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تشييع ضحايا سيول الصوالحة وارتفاع منسوب سدود الباحة

8/25/2024 11:39:42 PM

(MENAFN- Al Watan) هطلت أمطار غزيرة على عدد من محافظات منطقة الباحة، شملت السراة وتهامة، وأدت السيول الى ارتفاع منسوب المياه في كل سدود المنطقة، بينما تسبب جريانها إلى تساقط الصخور، ودخول الأحجار والأتربة عددا من الطرق الفرعية، مما أدى إلى عرقلة السير، وسط مجازفات غير محسوبة من البعض لعبور الأودية مع وجود الجهات الأمنية.
تشييع الزهراني
إلى ذلك، شيع أهالي قرية الأطاولة في محافظة القرى بمنطقة الباحة ضحايا سيول مركز سعيدة الصوالحة بساحل عسير البحري، وهم مدير مدرسة البيقهي في آل ختارش التابعة التابعة لإدارة تعليم محايل عسير، معيض مسفر بن سعدي الزهراني، وزوجته إيمان سعيد الزهراني، مديرة مدرسة تيه آل عيسى للطفولة المبكرة في تعليم محايل، وثلاثة من أبنائهم (طفلين أحدهما يدرس في الروضة والآخر بالصف الثاني الابتدائي، وبنت في الصف الثالث ثانوي)، بينما نجا الطفل قصي بالصف الخامس.
وقال مدير مكتب تعليم قنا، جابر الشاعري، إنه منذ سماع الخبر انتقل إلى موقع الحادث، وباشر هو وعدد من المواطنين والمقيمين البحث مع الجهات الأمنية والرسمية والتطوعية عن المفقودين، وتم العثور عليهم في مواقع متفرقة، ونقلهم إلى مستشفى البرك العام، بينما يتلقى الطفل قصي الزهراني العلاج، وتم نقله إلى مستشفى الباحة.
‏وأضاف الشاعري: ((خيم الحزن على كل منسوبي مكتب تعليم قنا ومدارس المكتب عامة ومدرسة البيهقي خاصة، لأن الراحل معيض الزهراني كان يتمتع بأخلاق عالية، وصفات رائعة، وتعامل جميل مع الجميع)).
سيول هادرة
شهدت محافظة القنفذة والمراكز والقرى التابعة لها أمطارا غزيرة وسيولا هادرة، تسببت في انقطاع الكهرباء ساعات عدة بشكل متكرر، عانتها قرى القنفذة المجاورة مع أجواء رطبة وحارة، بينما شهدت ميادين وأحياء القنفذة ارتفاعا في منسوب المياه، بينما قطعت السيول القوية عددا من الطرق الرئيسية في سبت الجارة وثلوث بني عيسى.
مبادرة تطوعية
أطلقت بلدية محافظة الدرب مبادرة فرص تطوعية، لتأهيل القبور في مقبرة القائم الأعلى، التي تضررت بسبب الأمطار، وتفاعل معها عدد من المتطوعين، بينما بادرت مجموعة أخرى من الشباب بتأهيل مقبرة الكد في الدرب القديم.
وقد أطلق عدد من شباب الدرب القديم مبادرتهم لحفظ كرامة الموتى بمقبرة الكد تحت مظلة البلدية، وبمتابعة ودعم عدد من أعيان ومشايخ الدرب. وأوضح الشيخ محمد بن عيسى الشعبي أن مقبرة الكد، حسب كلام الأجداد وبعض الأحداث في الوثائق، أول من تبرع لموقعها هو الجد عيسى بن شار الشعبي تقريبا في عام 1240 هجري، ولذلك تسمى ((كد عيسى))، ويبلغ عمرها تقريبا 205 أعوام، وما زالت مفتوحة.
أعلى معدل
وشهدت مناطق متفرقة في المملكة هطول أمطار متفاوتة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث سجّلت غميقة في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات هطول الأمطار، إذ بلغ 23 ملم، بينما سجّلت الطائف 6.6 ملم في الشفا، و2.8 ملم في العطيف، و3.4 ملم في قيا.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت 45 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح السبت 24 أغسطس حتى التاسعة صباح الأحد 25 أغسطس 2024، هطول أمطار في مناطق ((الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان، ونجران، والباحة)).
كميات الأمطار بـ((الملم))
ظهران الجنوب
18.8
شمال البشائر في بلقرن
6.5
حسوة برجال ألمع
5.5
الغيناء في أبها
5.3
المدينة المنورة
17.0
نجران
7.9
الباحة
6.9
جازان
5.6
الرياض
1.2

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