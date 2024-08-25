بي واي دي تتفوق على مبيعات هوندا ونيسان - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تفوقت شركة“بي واي دي” الصينية على“هوندا موتور” و”نيسان موتور” في مبيعات السيارات، لتصبح سابع أكبر صانع سيارات في العالم من حيث عدد السيارات المباعة خلال الربع الثاني من العام،

مدفوعة بالطلب على سياراتها الكهربائية ذات الأسعار المعقولة، وفق بيانات شركات السيارات وشركة الأبحاث“مارك لاينز”.

موضوعاتالسندات مرتفعة العائد في آسيا.. فرصة للمستثمرين التبرعات لحملة هاريس تصل إلى 540 مليون دولار منذ تدشينها كازاخستان تواجه أزمة قمح بسبب فائض الإنتاج وتعليق الصادرات إلى الصين

ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة لـ”بي واي دي” بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 980 ألف وحدة خلال الربع، حتى مع معاناة غالبية شركات تصنيع السيارات الرائدة، بما فيها“تويوتا موتور” و”فولكس واجن”، من تراجع المبيعات.

وجاء جزء كبير من نمو مبيعات“بي واي دي” من المبيعات الخارجية، التي تضاعفت تقريباً ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 105 آلاف وحدة.

احتلت“بي واي دي” المرتبة العاشرة عالميًا في الربع الثاني من 2023 بمبيعات بلغت 700 ألف سيارة. ومنذئذ، تجاوزت مبيعاتها كل من“نيسان” و”سوزوكي”، وتفوقت على“هوندا” للمرة الأولى على أساس ربع سنوي في الربع الأخير، حسب ما نقلته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

تعد“تويوتا” الشركة اليابانية الوحيدة التي لا تزال تحقق مبيعات أكبر من“بي واي دي”، فهي تصدرت الترتيب العالمي في الربع الثاني من العام بمبيعات بلغت 2.63 مليون سيارة.

كما أن“الثلاثة الكبار” في الولايات المتحدة لا يزالون يتقدمون على“بي واي دي”، رغم أن الأخيرة تقترب بسرعة من“فورد موتور”.

وجاءت شركتا“جيلي” وشيري أوتومبيل” الصينيتين أيضًا ضمن العشرين الأكبر في المبيعات العالمية للربع الثاني من العام.

اكتسبت السيارات الكهربائية التابعة لـ”بي واي دي” ذات الأسعار المعقولة زخمًا في الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، مما دفع مبيعاتها لتسجيل قفزة قدرها 35% خلال يونيو.

وفي المقابل، تتراجع مبيعات الشركات اليابانية، التي تعتمد على السيارات العاملة بالبنزين. فقد تهاوت مبيعات“هوندا” في الصين بنسبة 40% في يونيو، وتخطط الشركة لتقليص قدرتها الإنتاجية في البلاد بحوالي 30%.

وحتى في تايلاند، حيث تسيطر الشركات اليابانية على حوالي 80% من السوق، قررت“سوزوكي” إنهاء الإنتاج، بينما تخفض“هوندا” قدرتها الإنتاجية إلى النصف.

صدرت الصين 2.79 مليون سيارة خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 780 ألف سيارة عن اليابان.

وافتتحت“بي واي دي” أول مصنع تجميع سيارات كامل خارج الصين في تايلاند، مع خطط لإقامة مراكز إضافية في المجر والبرازيل، بجانب أنها تدرس إمكانية الإنتاج في المكسيك.

في الوقت ذاته، أثارت هذه التحركات مخاوف الولايات المتحدة، مما دفعها لرفع التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين إلى 100%.

وتدرس كندا فرض تعريفات جمركية خاصة بها.

كما بدأ الاتحاد الأوروبي في يوليو بفرض تعريفات إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، واقترح مؤخرًا رفع النسبة إلى 36.3% في المستقبل.

ومثل هذه الإجراءات قادت“بي واي دي” للتخطيط لبناء مصنع جديد في تركيا لتجنب هذه التعريفات.