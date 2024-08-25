الحكومة تؤجل السير في إجراءات الحجز الإداري على المنشآت الصناعية - جريدة البورصة

علمت“البورصة” من مصادر مطلعة أن الحكومة طلبت من وزارة المالية تأجيل السير فى إجراءات الحجز الإدارى على المنشآت الصناعية، وبالتحديد المتعثرة جزئيًا، ضمن خطتها لدعم القطاعات الإنتاجية.

أضافت المصادر أن الفترة المقبلة قد تشهد تسوية ديون المنشآت المتعثرة مع الضرائب والتأمينات من خلال مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بعد زيادة حجمها، وبالتالى قد لا يكون هناك حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات مسبقة تؤدى إلى عرقلة عمل المصانع.

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وتابعت المصادر:“تكبيل عمل المصانع المدينة للضرائب أو التأمينات أو البنوك بأى إجراءات عقابية يعرقل خطة الدولة الرامية للنهوض بالقطاع الصناعى لزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وتعظيم دوره فى النشاط التصديرى”.

وأوضحت أن مبادرة القطاعات الإنتاجية التابعة لوزارة المالية حققت نتائج إيجابية منذ إطلاقها، حيث تمكنت شريحة كبيرة من المصانع المتعثرة من شراء الخامات وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج المتدهورة، وهى حالياً فى طور استئناف الإنتاج والعودة إلى حركة التصدير.

وردًا على سؤال“البورصة” حول إصدار تعليمات كتابية بشأن إلغاء الحجز الإدراى على المصانع أجاب مسئول حكومى بارز قائلا ((التوجيهات حتى الآن شفوية بشأن التسهيل على أصحاب المصانع الراغبة فى جدولة مديونياتهم مع الضرائب والخروج من دائرة التعثر)).

تابع أن الوزارة تدرس الفترة الحالية إعادة النظر فى قواعد الحجز الإدارى على المنشآت الصناعية.

ووفقًا لوزير المالية أحمد كجوك، بلغ إجمالى الأرصدة المصرح بها للعملاء ضمن المبادرة نحو 67.48 مليار جنيه لعدد 2592 عميلاً، ويتركز 96% من إجمالى التسهيلات فى أغراض تمويل رأس المال.

واستحوذ قطاع الصناعة على 78% من إجمالى التمويل المستخدم من المبادرة، بينما حصل قطاع الزراعة على 22%، حسب بيان صادر مؤخرًا عن مجلس الوزراء.

وتتيح المبادرة التى أطلقتها وزارة المالية 120 مليار جنيه كتمويلات ميسرة، يخصص منها 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، وفقًا لوزارة المالية.

ووصلت قيمة التعويضات التى تحملتها وزارة المالية عن فارق سعر الفائدة للقطاعات الإنتاجية ضمن تلك المبادرة حتى نهاية العام المالى 2023-2024 إلى نحو 3943.3 مليون جنيه، عن الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2024، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء”.