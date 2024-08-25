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وزير الداخلية: إنجازات متتالية لفريق ماكلارين

8/25/2024 7:21:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬إن‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتتالية‭ ‬لفريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬تأتي‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬رفيع‭ ‬ومستوى‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬التي‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة؛‭ ‬ليضاف‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الحافل‭ ‬بالإنجازات،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬رؤى‭ ‬جلالته‭ ‬المستنيرة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬البحرين‭ ‬دومًا‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى،‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات‭.‬

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