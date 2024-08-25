وزير الداخلية: إنجازات متتالية لفريق ماكلارين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فريق ماكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
وقال وزير الداخلية في برقيته إن الإنجازات المتتالية لفريق ماكلارين تأتي تأكيدًا لما يتمتع به الفريق من أداء رفيع ومستوى عال من المهارات التي تمكنه من تحقيق المراكز المتقدمة؛ ليضاف هذا الإنجاز إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات، انطلاقًا من رؤى جلالته المستنيرة بأن تكون البحرين دومًا في المقدمة في المجالات كافة.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بمناسبة فوز فريق ماكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
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