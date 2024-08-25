هيئة التخطيط العمراني تعتمد مخططين تفصيليين جديدين بالدراز وسترة مهزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونوّه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬ملاك‭ ‬العقارات‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ (‬الإثنين‭ ‬26‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭) ‬وخلال‭ ‬90‭ ‬يوما،‭ ‬لاستكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬تحديث‭ ‬وثائق‭ ‬ملكياتهم‭ ‬الواقعة‭ ‬ضمن‭ ‬المخططات‭ ‬التفصيلية‭ ‬الآتية‭: ‬

. ‭ ‬المخطط‭ ‬التفصيلي‭ ‬الجزئي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الدراز‭ ‬ – ‭ ‬مجمع‭ ‬536‭.‬

. ‭ ‬المخطط‭ ‬التفصيلي‭ ‬لمنطقة‭ ‬سترة‭ ‬مهزة‭ - ‬مجمع‭ ‬603‭. ‬

وأشار‭ ‬الخياط‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬ملاك‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬المخططات‭ ‬المعلنة‭ ‬والراغبين‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬وثائق‭ ‬ملكياتهم‭ ‬تقديم‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬وهي‭: ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬وثيقة‭ ‬الملكية‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬المسح‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬وثيقة‭ ‬الملكية‭ ‬قديمة،‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬يحمل‭ ‬توكيلا‭ ‬من‭ ‬المالك‭ ‬فيجب‭ ‬توفير‭ ‬توكيل‭ ‬معتمد‭ ‬يحمل‭ ‬توقيع‭ ‬مالك‭ ‬العقار‭ ‬مع‭ ‬ملء‭ ‬استمارة‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭.

‬وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬إنهاء‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬إما‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬زيارة‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العمـلاء‭ ‬التابع‭ ‬للهيئة‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬بمنطقة‭ ‬السنابس‭ ‬من‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً،‭ ‬وإما‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬استفسار‭ ‬عن‭ ‬وضعية‭ ‬أرض‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للهيئة‭ ‬ ask@upda ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لخدمات‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬‮«‬تخطيط‭ (‬ Planning ‭)‬‮»‬‭ ‬ >‭.‬ planning ‭.‬ bh ‭. ‬

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