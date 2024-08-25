هيئة التخطيط العمراني تعتمد مخططين تفصيليين جديدين بالدراز وسترة مهزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني اعتماد مخططين تفصيليين جديدين ضمن المرحلة السابعة من مشروع هيئة التخطيط والتطوير العمراني لتحديث وثائق الملكية للمخططات التفصيلية.
ونوّه إلى أن على جميع ملاك العقارات اتخاذ الإجراءات اللازمة اعتبارا من اليوم (الإثنين 26 أغسطس 2024) وخلال 90 يوما، لاستكمال إجراءات تحديث وثائق ملكياتهم الواقعة ضمن المخططات التفصيلية الآتية:
. المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة الدراز – مجمع 536.
. المخطط التفصيلي لمنطقة سترة مهزة - مجمع 603.
وأشار الخياط إلى أنه على ملاك العقارات في المخططات المعلنة والراغبين في تحديث وثائق ملكياتهم تقديم المستندات المطلوبة وهي: نسخة من وثيقة الملكية ونسخة من شهادة المسح إذا كانت وثيقة الملكية قديمة، ونسخة من بطاقة الهوية، أما في حال كان مقدم الطلب يحمل توكيلا من المالك فيجب توفير توكيل معتمد يحمل توقيع مالك العقار مع ملء استمارة تقديم الطلب.
وأوضح أنه يمكن إنهاء الإجراءات اللازمة إما عن طريق زيارة مركز خدمة العمـلاء التابع للهيئة الكائن في مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمنطقة السنابس من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساءً، وإما عن طريق تقديم طلب استفسار عن وضعية أرض عبر البريد الإلكتروني للهيئة ask@upda . gov . bh أو عن طريق المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني «تخطيط ( Planning )» >. planning . bh .
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