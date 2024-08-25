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الأمم المتحدة في البحرين تطلق تقرير النتائج القُطرية لعام 2023

8/25/2024 7:21:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلق‭ ‬فريق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬القُطري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬تقرير‭ ‬النتائج‭ ‬القٌطرية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التوجيهية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المتعلقة‭ ‬لإطار‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬2021‭-‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭. ‬ويقدم‭ ‬التقرير‭ ‬النتائج‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬عبر‭ ‬مجالات‭ ‬النتائج‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬حددها‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ويعرض‭ ‬مؤشرات‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭. ‬كما‭ ‬يقدم‭ ‬التقرير‭ ‬المشاريع‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬والخطوات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬لصياغة‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الجديد‭ ‬2025‭-‬2029،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مراجعة‭ ‬دقيقة‭ ‬للبرنامج‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭. ‬

وقال‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬المقود‭ ‬إن‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الحالي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬كان‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفريق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬القٌطري‭ ‬عامًا‭ ‬للمراكمة‭ ‬والتأمل‭ ‬والتكيف،‭ ‬حيث‭ ‬قمنا‭ ‬بتوحيد‭ ‬برامجنا‭ ‬ومبادراتنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬قدر‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬التماسك؛‭ ‬وفكرنا‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تعاملنا‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬التنموية‭ ‬المستجدة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬بلد‭ ‬ذات‭ ‬دخل‭ ‬مرتفع‭ ‬مع‭ ‬التكيف‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬سيواصل‭ ‬فريق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬القٌطري‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتسريع‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالاتها‭ ‬المتخصصة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬ويدعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

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