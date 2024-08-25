الأمم المتحدة في البحرين تطلق تقرير النتائج القُطرية لعام 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬المقود‭ ‬إن‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الحالي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬كان‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفريق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬القٌطري‭ ‬عامًا‭ ‬للمراكمة‭ ‬والتأمل‭ ‬والتكيف،‭ ‬حيث‭ ‬قمنا‭ ‬بتوحيد‭ ‬برامجنا‭ ‬ومبادراتنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬قدر‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬التماسك؛‭ ‬وفكرنا‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تعاملنا‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬التنموية‭ ‬المستجدة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬بلد‭ ‬ذات‭ ‬دخل‭ ‬مرتفع‭ ‬مع‭ ‬التكيف‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬سيواصل‭ ‬فريق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬القٌطري‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتسريع‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالاتها‭ ‬المتخصصة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬ويدعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

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