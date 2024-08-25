الأمم المتحدة في البحرين تطلق تقرير النتائج القُطرية لعام 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أطلق فريق الأمم المتحدة القُطري في البحرين اليوم تقرير النتائج القٌطرية لعام 2023 خلال اجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة بين حكومة البحرين والأمم المتحدة المتعلقة لإطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2021-2024، الذي عقد في وزارة الخارجية. ويقدم التقرير النتائج الرئيسية التي تحققت في عام 2023 عبر مجالات النتائج الأربع التي حددها إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويعرض مؤشرات التقدم والنجاح. كما يقدم التقرير المشاريع المختلفة التي تم تنفيذها خلال العام 2023 والخطوات التي تم اتخاذها لصياغة إطار التعاون الجديد 2025-2029، بما في ذلك مراجعة دقيقة للبرنامج وبحث سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين السيد خالد المقود إن التقرير «يسلط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة طوال العام قبل الأخير من إطار التعاون الحالي وتعزيز الشراكة للأمم المتحدة مع حكومة البحرين».
وأضاف قائلا: «كان عام 2023 بالنسبة لفريق الأمم المتحدة القٌطري عامًا للمراكمة والتأمل والتكيف، حيث قمنا بتوحيد برامجنا ومبادراتنا لتحقيق قدر أكبر من التماسك؛ وفكرنا في كيفية تعاملنا مع التحديات التنموية المستجدة في سياق بلد ذات دخل مرتفع مع التكيف في الوقت الفعلي مع التطورات الوطنية والإقليمية. وفي عام 2024، سيواصل فريق الأمم المتحدة القٌطري المساهمة في التنمية المستدامة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد وعلى مستوى العالم». وأكد الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، على توطيد أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن الدوليين، ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
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