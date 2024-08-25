جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر تستعد لإطلاق مؤتمر ((نقدر Able))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)Able

وأكد‭ ‬زكريا‭ ‬إبراهيم‭ ‬الكاظم‭ - ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر،‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤى‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬واهتمام‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وجعل‭ ‬المملكة‭ ‬مركزًا‭ ‬متميزًا‭ ‬لاحتضان‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الكبرى،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المنجزات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة‭ ‬ومدى‭ ‬تطور‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بكل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬المملكة‭ ‬مثالا‭ ‬يحتذى‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬البرامج‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬وإعداد‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الشاملة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬الخلية‭ ‬المنجلية‭.‬

وأشارت‭ ‬مناهل‭ ‬منصور‭ - ‬رئيسة‭ ‬المؤتمر،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيشهد‭ ‬طرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬تاريخ‭ ‬مرض‭ ‬الخلية‭ ‬المنجلية‭ ‬وتحدياته‭ ‬والمستجدات‭ ‬في‭ ‬علاجه،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيستضيف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والأكاديميين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬كما‭ ‬سيشمل‭ ‬على‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬تقدمها‭ ‬ثلاث‭ ‬مصابات‭ ‬بمرض‭ ‬الخلية‭ ‬المنجلية‭ ‬وتجربتهن‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬والنجاح‭.‬

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