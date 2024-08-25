جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر تستعد لإطلاق مؤتمر ((نقدر Able))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، تستعد جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر لافتتاح أعمال مؤتمر نقدر
Able يوم الخميس الموافق الثاني عشر من سبتمبر القادم، وذلك بفندق الخليج.
وأكد زكريا إبراهيم الكاظم - رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، أن المؤتمر يأتي في إطار حرص الجمعية على مواصلة تحقيق رؤى القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، واهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجعل المملكة مركزًا متميزًا لاحتضان المؤتمرات الكبرى، التي من شأنها تسليط الضوء على المنجزات الطبية التي حققتها المملكة ومدى تطور القطاع الطبي الذي يحظى بكل الاهتمام والرعاية من جلالة الملك المعظم، مما جعل المملكة مثالا يحتذى بها في التطور والازدهار.
وأوضح أن جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر ماضية في طرح البرامج والمؤتمرات وإعداد البحوث العلمية التي تعتبر ركيزة أساسية في تقديم الرعاية الشاملة للمواطنين والمقيمين الذين يعانون من أمراض الخلية المنجلية.
وأشارت مناهل منصور - رئيسة المؤتمر، إلى أن المؤتمر سيشهد طرح العديد من الأبحاث العلمية المتقدمة، والتي تشمل تاريخ مرض الخلية المنجلية وتحدياته والمستجدات في علاجه، وخصوصا أن المؤتمر سيستضيف العديد من الخبراء والأكاديميين في هذا المجال من مملكة البحرين وسلطنة عمان، كما سيشمل على ورشة عمل تقدمها ثلاث مصابات بمرض الخلية المنجلية وتجربتهن في الحياة والنجاح.
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