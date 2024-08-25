الملك يتلقى برقية تهنئة من ولي العهد رئيس الوزراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي بمناسبة فوز فريق ماكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
وأكد سموه في البرقية أن تحقيق فريق ماكلارين هذا الإنجاز
يضاف إلى سجل إنجازات المملكة في مجال سباق السيارات، ويؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من كوادر حريصة على تحقيق تطلعات ورؤى جلالة الملك المعظم، لكل ما من شأنه الخير والنماء لمملكة البحرين.
وأضاف سموه أن الحرص الذي يوليه فريق البحرين من أجل رفع اسم مملكة البحرين عالياً في كافة المحافل الدولية يأتي من الحرص المستمر على تنفيذ رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، لتكون واقعاً ونجاحات لحاضر ومستقبل الوطن العزيز، ودليلا على الحب والإخلاص في العمل الذي يقوم به الجميع بروح الفريق الواحد من خلال التخطيط السليم والتنفيذ المتقن والمتابعة الحثيثة لتحقيق المنجزات التي تعزز مكانة البحرين في مختلف المنافسات.
سائلاً سموه
الله عزّ وجل أن يديم على جلالة الملك المعظم الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحفظ جلالته عزاً وذخراً وفخراً وسنداً للوطن الغالي وكافة أبنائه.
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