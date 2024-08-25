الملك يتلقى برقية تهنئة من ولي العهد رئيس الوزراء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‮

‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬إنجازات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سباق‭ ‬السيارات،‭ ‬ويؤكد‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬ورؤى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الحرص‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬الحرص‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬لتكون‭ ‬واقعاً‭ ‬ونجاحات‭ ‬لحاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬الوطن‭ ‬العزيز،‭ ‬ودليلا‭ ‬على‭ ‬الحب‭ ‬والإخلاص‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الجميع‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التخطيط‭ ‬السليم‭ ‬والتنفيذ‭ ‬المتقن‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المنجزات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المنافسات‭.‬

سائلاً‭ ‬سموه‮

‬الله‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬وطول‭ ‬العمر،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالته‭ ‬عزاً‭ ‬وذخراً‭ ‬وفخراً‭ ‬وسنداً‭ ‬للوطن‭ ‬الغالي‭ ‬وكافة‭ ‬أبنائه‭.‬

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