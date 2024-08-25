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واشنطن تحذر من كارثة بيئية بعد الهجوم على ناقلة نفط قبالة اليمن

8/25/2024 7:21:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬بيئية‭ ‬محتملة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هاجم‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬ناقلة‭ ‬نفط‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬اليمن‭. ‬وأصابت‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقذوفات‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬ناقلة‭ ‬النفط‭ ‬‮«‬سونيون‮»‬‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬مدينة‭ ‬الحُديدة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬اليمن،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬وفقدان‭ ‬قوة‭ ‬المحرّك،‭ ‬حسب‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬يو‭ ‬كاي‭ ‬أم‭ ‬تي‭ ‬أو‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬البريطانية‭.‬

وقال‭ ‬الحوثيون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬إنهم‭ ‬استهدفوا‭ ‬السفينة‭ ‬بمسيّرات‭ ‬وصواريخ‭. ‬وكانت‭ ‬مهمة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬أعلنت‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬نقلت‭ ‬طاقم‭ ‬الناقلة‭ ‬غداة‭ ‬تضررها‭ ‬جراء‭ ‬هجوم‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬الحُديدة‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬اليمن‭ ‬وحذّرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬السفينة‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬خطرا‭ ‬بيئيا‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬يو‭ ‬كاي‭ ‬أم‭ ‬تي‭ ‬أو‮»‬‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تلقت‭ ‬تقريرا‭ ‬برصد‭ ‬اندلاع‭ ‬ثلاثة‭ ‬حرائق‮»‬‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الناقلة‭ ‬سونيون،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬السفينة‭ ‬‮«‬تنجرف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‮»‬‭. ‬وبث‭ ‬الحوثيون‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يظهر،‭ ‬وفقا‭ ‬لهم،‭ ‬ثلاثة‭ ‬انفجارات‭ ‬على‭ ‬الناقلة‭. ‬

وحذر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬المستمرة‭ ‬تهدد‭ ‬بتسرب‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬وهي‭ ‬كمية‭ ‬أكبر‭ ‬بأربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬إكسون‭ ‬فالديز‮»‬‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الكوارث‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وقال‭ ‬ميلر‭ ‬‮«‬بينما‭ ‬تم‭ ‬إجلاء‭ ‬الطاقم،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الحوثيين‭ ‬مصممون‭ ‬على‭ ‬إغراق‭ ‬السفينة‭ ‬وحمولتها‭ ‬في‭ ‬البحر‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬المهمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السفينة‭ ‬سونيون‭ ‬‮«‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام،‭ ‬تشكل‭ ‬الآن‭ ‬خطرا‭ ‬ملاحيا‭ ‬وبيئيا‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يتوخى‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحذر‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬أفعال‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬ميلر‭ ‬‮«‬ندعو‭ ‬الحوثيين‭ ‬إلى‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لهذه‭ ‬الأعمال‭ ‬ونحض‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬التدخل‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬البيئية‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬سلطة‭ ‬الموانئ‭ ‬اليونانية،‭ ‬فإن‭ ‬السفينة‭ ‬‮«‬سونيون‮»‬‭ ‬مملوكة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬دلتا‭ ‬تانكرز‮»‬‭ ‬اليونانية‭ ‬للشحن‭ ‬وكانت‭ ‬تقلّ‭ ‬طاقما‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬شخصا،‭ ‬هم‭ ‬23‭ ‬فلبينيا‭ ‬وروسيان‭. ‬وقد‭ ‬أبحرت‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وكانت‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬أثينا‭. ‬

ويأتي‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حملة‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭ ‬يقولون‭ ‬إنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل‭ ‬أو‭ ‬متّجهة‭ ‬إليها‭ ‬فيما‭ ‬يعتبرونه‭ ‬دعما‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬و«سونيون‮»‬‭ ‬هي‭ ‬ثالث‭ ‬سفينة‭ ‬مملوكة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬دلتا‭ ‬تانكرز‮»‬‭ ‬تتعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬بعد‭ ‬سفينتَي‭ ‬‮«‬دلتا‭ ‬بلو‮»‬‭ ‬و«دلتا‭ ‬أتلانتيكا‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬الشحن‭.‬

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