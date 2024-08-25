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استُخدم درعا بشرية.. استشهاد معتقل فلسطيني بمستشفى الاحتلال

8/25/2024 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬مؤسستان‭ ‬حقوقيتان‭ ‬فلسطينيتان‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬فلسطينيا‭ ‬مصابا‭ ‬كان‭ ‬يعالج‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬إسرائيلي‭ ‬وهو‭ ‬رهن‭ ‬الاعتقال‭ ‬استشهد‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصابته‭. ‬

وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬الأسرى‭ ‬والمحررين‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ونادي‭ ‬الأسير‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭: ‬‮«‬استشهاد‭ ‬المعتقل‭ ‬الجريح‭ ‬زاهر‭ ‬تحسين‭ ‬رداد‭ (‬19‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬صيدا‭ ‬طولكرم،‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬مئير‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭)‬‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬رداد‭ ‬أصيب‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي‭ ‬في‭ ‬بطنه‭ ‬قبل‭ ‬اعتقاله‭ ‬خلال‭ ‬اقتحام‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬لطولكرم‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬واستخدمه‭ ‬درعا‭ ‬بشريا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضعه‭ ‬على‭ ‬مقدمة‭ ‬احدى‭ ‬السيارات‭ ‬العسكرية‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬الاقتحام‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬‮«‬احتجز‭ ‬الاحتلال‭ ‬المصاب‭ ‬رداد‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ (‬مئير‭) ‬الإسرائيلي‭ ‬بوضع‭ ‬صحي‭ ‬خطير‭ ‬وغير‭ ‬مستقر،‭ ‬وبقي‭ ‬تحت‭ ‬أجهزة‭ ‬التنفس‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خضع‭ ‬لعدة‭ ‬عمليات‭ ‬جراحية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬المؤسستان‭: ‬إنه‭ ‬‮«‬عُقدت‭ ‬له‭ ‬عدة‭ ‬جلسات‭ ‬محاكم‭ ‬غيابية،‭ ‬ورغم‭ ‬وضعه‭ ‬الصحيّ‭ ‬الخطير‭ ‬فقد‭ ‬أبقى‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬اعتقاله‭ ‬حتى‭ ‬استشهاده‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬رد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المعنية‭ ‬على‭ ‬البيان‭.‬

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