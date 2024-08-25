ستسمعون ((أخبارا جيدة)).. قائد الحرس الثوري الإيراني عن الرد على إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

سي‭ ‬إن‭ ‬إن‭: ‬قال‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬اللواء‭ ‬حسين‭ ‬سلامي،‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬أخبارًا‭ ‬جيدة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬تساؤلات‭ ‬بشأن‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬الرسمية‭.‬

وقبل‭ ‬مغادرته‭ ‬معبر‭ ‬خسروي‭ ‬الحدودي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬قصر‭ ‬شرين‭ ‬الواقع‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والعراق،‭ ‬قال‭ ‬سلامي‭: ‬‮«‬سوف‭ ‬تسمعون‭ ‬أخبارًا‭ ‬جيدة‭ ‬عن‭ ‬الانتقام‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‮»‬‭.‬

وفقًا‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية،‭ ‬التقى‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬زوار‭ ‬أربعينية‭ ‬الحسين،‭ ‬الذين‭ ‬‮«‬طالبوا‭ ‬بالانتقام‭ ‬لدماء‭ ‬الشهيد‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‮»‬،‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬في‭ ‬طهران‭.‬

في‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬دانييل‭ ‬هاغاري،‭ ‬السبت،‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مستعدًا‭ ‬لأي‭ ‬هجوم‭ ‬انتقامي‭ ‬محتمل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬إيران،‭ ‬بسبب‭ ‬مقتل‭ ‬كبار‭ ‬قادتهم‭.‬