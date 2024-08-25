ستسمعون ((أخبارا جيدة)).. قائد الحرس الثوري الإيراني عن الرد على إسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
سي إن إن: قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن هناك «أخبارًا جيدة»، في معرض رده على تساؤلات بشأن الرد على إسرائيل، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وقبل مغادرته معبر خسروي الحدودي في مدينة قصر شرين الواقع بين إيران والعراق، قال سلامي: «سوف تسمعون أخبارًا جيدة عن الانتقام إن شاء الله».
وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية، التقى قائد الحرس الثوري الإيراني عددًا من زوار أربعينية الحسين، الذين «طالبوا بالانتقام لدماء الشهيد إسماعيل هنية»، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، السبت، إن الجيش الإسرائيلي لا يزال مستعدًا لأي هجوم انتقامي محتمل من قبل حزب الله المدعوم من إيران أو إيران، بسبب مقتل كبار قادتهم.
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