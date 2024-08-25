موسم جدة يستقبل أكثر من 1.7 مليون زائر خلال 52 يومًا

(MENAFN
- Asdaf News)
أسدل“موسم جدة 2024” الستار على فعالياته بنجاح استثنائي، مستقطبًا ما يزيد عن مليون و700 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها خلال 52 يومًا تخللها العديد من العروض الترفيهية والثقافية التي عززت مكانة جدة من جديد كوجهة سياحية رائدة.
وفي الوقت نفسه، يواصل“تقويم جدة” تقديم فعالياته طوال العام، حيث يتيح للزوار فرص الاستمتاع بالجولات في جدة التاريخية، واستكشاف عالم البحار في“فقيه أكواريوم”، وقضاء أوقات ممتعة في حديقة الألعاب المائية“سيان”، بالإضافة إلى فعاليات معرض“العودة للمدارس” و”سباق السرعة الصيفي”، اللذين يختتمان في نهاية الشهر الجاري.
ويعكس هذا الإنجاز الأثر البارز لتنوع الفعاليات والعروض التي قُدمت للزوار، حيث شهد“موسم جدة 2024” منذ انطلاقه في 27 يونيو تحت شعار“من جديد” إقبالًا واسعًا من الزوار والسياح حيث استمتعوا بتجارب استثنائية شملت جوانب متعددة من الترفيه والفنون، مما عزز من مكانة جدة كإحدى أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، وجعلها وجهة مفضلة لعشاق السياحة والترفيه من مختلف البلدان.
وتميز الموسم بتقديم مجموعة من الوجهات المميزة، أبرزها منطقة“سيتي ووك” التي تضمنت تجارب تفاعلية وألعابًا حركية، بالإضافة إلى“Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story” التي جذبت العائلات بتقديم أشهر القصص والشخصيات العالمية في تجربة ترفيهية شاملة.
وفي بُعد فني مميز، تألقت منطقة“Imagine Monet” بمعرضها التفاعلي، الذي أتاح للزوار استكشاف 200 من أشهر لوحات الفنان الفرنسي كلود مونيه، مما خلق تجربة فنية فريدة جمعت بين الأصالة الفنية والتكنولوجيا الحديثة.
إلى جانب ذلك، أضافت حديقة الأمير ماجد بعدًا جديدًا للموسم، حيث قدمت فعاليات منوعة وعروضًا حية وتجارب تسوق وورش عمل، وسط أجواء مستوحاة من جمال وسحر الحدائق. أما منطقة جدة التاريخية، المصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، فقد ساهم الموسم في نقل زواره إلى أحيائها التي احتفظت بمظاهر الحياة الاجتماعية القديمة عبر تاريخها الممتد لأكثر من 400 عام، ليعيشوا تجربة تاريخية وثقافية فريدة.
ولم تقتصر فعاليات الموسم على الجوانب الثقافية والترفيهية فحسب، بل شملت أيضًا بطولات رياضية حماسية مثل بطولة“Motosurf Saudi International Cup” و”مهرجان السرعة الصيفي” في كورنيش جدة، حيث استمتع الحضور بتجارب رياضية حماسية وعروض مذهلة. بالإضافة إلى ذلك، شهد موسم جدة مهرجان حفلات الجاليات الآسيوية، الذي أبرز التنوع الثقافي من خلال عروض فنية مميزة. كما قدم الموسم حفلات غنائية عربية احتضنها مسرح عبادي الجوهر إلى جانب الحفلات العالمية التي شهدها ميدل بيست.
وقد أسهم“موسم جدة 2024” في تعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية وثقافية رائدة، من خلال تنويع الخيارات الترفيهية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن خلق فرص عمل للشباب السعودي. ويعكس النجاح الكبير للموسم رؤية مستقبلية لتعزيز مكانة جدة كمنارة ثقافية وسياحية عالمية تسهم في إثراء المشهد الثقافي والسياحي في المملكة كما أنه يسهم في تحقيق مستدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لتطوير قطاع ترفيهي مستدام يحسن جودة الحياة للأفراد والسكان، ويرتقي بنمط العيش في مدن المملكة، ويكون رافدًا اقتصاديًا يحقق التنوع الاقتصادي، ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
كما حظي“موسم جدة من جديد” بإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، حيث قدم سموه للموسم دعمًا عزز من مكانته وساهم في تقديم تجربة ترفيهية استثنائية للزوار، مستثمرًا مقومات المدينة السياحية والثقافية، بهدف تعزيز السياحة المحلية وتنويع الخيارات الترفيهية المتاحة أمام الزوار، ليظل علامة بارزة في خارطة الفعاليات الترفيهية بالمملكة.
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