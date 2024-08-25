موسم جدة يستقبل أكثر من 1.7 مليون زائر خلال 52 يومًا

MENAFN - Asdaf News) أسدل“موسم جدة 2024” الستار على فعالياته بنجاح استثنائي، مستقطبًا ما يزيد عن مليون و700 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها خلال 52 يومًا تخللها العديد من العروض الترفيهية والثقافية التي عززت مكانة جدة من جديد كوجهة سياحية رائدة.

وفي الوقت نفسه، يواصل“تقويم جدة” تقديم فعالياته طوال العام، حيث يتيح للزوار فرص الاستمتاع بالجولات في جدة التاريخية، واستكشاف عالم البحار في“فقيه أكواريوم”، وقضاء أوقات ممتعة في حديقة الألعاب المائية“سيان”، بالإضافة إلى فعاليات معرض“العودة للمدارس” و”سباق السرعة الصيفي”، اللذين يختتمان في نهاية الشهر الجاري.

ويعكس هذا الإنجاز الأثر البارز لتنوع الفعاليات والعروض التي قُدمت للزوار، حيث شهد“موسم جدة 2024” منذ انطلاقه في 27 يونيو تحت شعار“من جديد” إقبالًا واسعًا من الزوار والسياح حيث استمتعوا بتجارب استثنائية شملت جوانب متعددة من الترفيه والفنون، مما عزز من مكانة جدة كإحدى أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، وجعلها وجهة مفضلة لعشاق السياحة والترفيه من مختلف البلدان.

وتميز الموسم بتقديم مجموعة من الوجهات المميزة، أبرزها منطقة“سيتي ووك” التي تضمنت تجارب تفاعلية وألعابًا حركية، بالإضافة إلى“Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story” التي جذبت العائلات بتقديم أشهر القصص والشخصيات العالمية في تجربة ترفيهية شاملة.

وفي بُعد فني مميز، تألقت منطقة“Imagine Monet” بمعرضها التفاعلي، الذي أتاح للزوار استكشاف 200 من أشهر لوحات الفنان الفرنسي كلود مونيه، مما خلق تجربة فنية فريدة جمعت بين الأصالة الفنية والتكنولوجيا الحديثة.

إلى جانب ذلك، أضافت حديقة الأمير ماجد بعدًا جديدًا للموسم، حيث قدمت فعاليات منوعة وعروضًا حية وتجارب تسوق وورش عمل، وسط أجواء مستوحاة من جمال وسحر الحدائق. أما منطقة جدة التاريخية، المصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، فقد ساهم الموسم في نقل زواره إلى أحيائها التي احتفظت بمظاهر الحياة الاجتماعية القديمة عبر تاريخها الممتد لأكثر من 400 عام، ليعيشوا تجربة تاريخية وثقافية فريدة.

ولم تقتصر فعاليات الموسم على الجوانب الثقافية والترفيهية فحسب، بل شملت أيضًا بطولات رياضية حماسية مثل بطولة“Motosurf Saudi International Cup” و”مهرجان السرعة الصيفي” في كورنيش جدة، حيث استمتع الحضور بتجارب رياضية حماسية وعروض مذهلة. بالإضافة إلى ذلك، شهد موسم جدة مهرجان حفلات الجاليات الآسيوية، الذي أبرز التنوع الثقافي من خلال عروض فنية مميزة. كما قدم الموسم حفلات غنائية عربية احتضنها مسرح عبادي الجوهر إلى جانب الحفلات العالمية التي شهدها ميدل بيست.

وقد أسهم“موسم جدة 2024” في تعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية وثقافية رائدة، من خلال تنويع الخيارات الترفيهية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن خلق فرص عمل للشباب السعودي. ويعكس النجاح الكبير للموسم رؤية مستقبلية لتعزيز مكانة جدة كمنارة ثقافية وسياحية عالمية تسهم في إثراء المشهد الثقافي والسياحي في المملكة كما أنه يسهم في تحقيق مستدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لتطوير قطاع ترفيهي مستدام يحسن جودة الحياة للأفراد والسكان، ويرتقي بنمط العيش في مدن المملكة، ويكون رافدًا اقتصاديًا يحقق التنوع الاقتصادي، ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

كما حظي“موسم جدة من جديد” بإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، حيث قدم سموه للموسم دعمًا عزز من مكانته وساهم في تقديم تجربة ترفيهية استثنائية للزوار، مستثمرًا مقومات المدينة السياحية والثقافية، بهدف تعزيز السياحة المحلية وتنويع الخيارات الترفيهية المتاحة أمام الزوار، ليظل علامة بارزة في خارطة الفعاليات الترفيهية بالمملكة.

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