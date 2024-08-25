المحافظ دودين والوزير شعبان يتفقدان المناطق المستهدفة في جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News )

بداية الجولة كانت في خربة زنوتا جنوب مدينة الظاهرية ومن ثم زيارة وخربتي سوسيا وأم الخير في مسافر مدينة يطا والختام كان في قرية البيرين غرب بلدة بني نعيم حيث تتعرض هذه المناطق بعد السابع من اكتوبر لعمليات هدم واعتدءات يومية من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه بهدف ترحيل المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني .







المحافظ دودين اطلع بشكل مفصل على احتياجات المواطنين والانتهاكات التي يتعرضون لها حيث قال :“ كل اهلنا في هذه المناطق ورغم كل الدمار خصوصا بعد السابع من اكتوبر فأنهم صامدين ولم يتركوا منازلهم واراضيهم وهذه دلالة على تجذرهم في هذه الارض ونحن وكافة المؤسسات الرسمية والاهلية على الاستعداد لتوفير كل ما هوا ممكن لتعزيز صمودهم وثباتهم امام عنجهية الاحتلال والمستوطنين في كافة ارجاء المحافظة”.

الوزير شعبان اكد ان الهيئة تتابع بشكل حثيث كل ما يجري من اعتداءات خصوصا في محافظة الخليل مشيدا بالجهود القانونية التي بذلت لاعادة المواطنين الى خربة زانوتا وان كافة القضايا والاحتياجات التي تم طرحها من قبل المواطنين في الجولة سيتم متبعتها وتنفيذها بشكل فوري رغم كل الظروف الصعبة وان الايام المقبلة ستشهد العديد من الخطوات التي من شأنها اسناد ودعم المواطنين في كافة المناطق المستهدفة في محافظة الخليل .







من جانبهم عبر رؤساء المجالس القروية والمواطنين في هذه المناطق عن شكرهم وتقديرهم على هذه الزيارة التي تساهم في ثباتهم في اراضيهم وأن الاستجابة الفورية للعديد من الاحتياجات التي تم طرحها تنم عن حرص واهتمام بالغين من قبل القيادة والحكومة الفلسطينية بهمومهم وقضاياهم.

مدير التربية والتعليم أ.ياسر صالح اكد ان العام الدراسي الجديد سيتم افتتاحه من مدرسة زنوتا التي هدمها الاحتلال قبل ايام وفي ذات السياق أكد مدير زراعة الجنوب خليل ابو اعقيفان ان الوزارة ستلي كافة احتياجات المزارعين في هذه المناطق ومن جهتهم شدد ممثلي المنظمات الدولية انهم سيقدمون الدعم اللازم للمواطنين خلال الايام المقبلة .