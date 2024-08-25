الاحتلال ينصب بوابة حديدية ثانية عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بوابة حديدية ثانية أسفل جسر جبارة، جنوب مدينة طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية ثانية على الشارع أسفل الجسر، على المسلك الخارج من مدينة طولكرم، فيما كانت قد نصبت في الثامن من الشهر الجاري البوابة الأولى على المسلك الداخل إلى المدينة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أعاقت حركة تنقل المركبات، خاصة أن هذه المنطقة محاذية لحاجز "جبارة العسكري"، وهي المدخل الجنوبي للمدينة، الذي يصلها بقرى "الكفريات" السبع ومحافظة قلقيلية.

وتسبب هذا الإجراء في اصطفاف طوابير طويلة من المركبات في كلا الاتجاهين، وحدوث أزمة مرورية في المكان.

وكانت جرافات الاحتلال قد أغلقت الشهر الماضي الطريق ذاته بالسواتر الترابية، ومنعت المركبات من المرور، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا

في الضفة الغربية، بما فيها محافظة طولكرم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال نصبت بوابة مماثلة عند حاجز "عناب" العسكري– المدخل الشرقي لطولكرم، في شهر أيار من العام الحالي، وهو الحاجز الذي تمر منه المركبات القادمة من محافظات الضفة للوصول إلى طولكرم أو الخروج منها، وشددت إجراءاتها العسكرية عليها من خلال فتحها لساعات محددة وفترات متقطعة تخضع لأمزجة جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز.