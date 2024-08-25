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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 40,405 شهداء و93,468 مصابا

8/25/2024 3:12:50 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 40,405 شهداء، و93,468 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و112 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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