ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 40,405 شهداء و93,468 مصابا

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN / أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 40,405 شهداء، و93,468 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و112 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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