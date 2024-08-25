وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان مواصلة التنسيق والتشاور - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
أجرى وزير
الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وهنّأ الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الإيراني بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً لهُ التوفيق في مهامه.
وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمتابعة مسار العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة المستجدات في قطاع غزة.
MENAFN25082024000089011017ID1108598694
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.