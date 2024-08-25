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وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان مواصلة التنسيق والتشاور - جريدة الوطن السعودية

8/25/2024 3:00:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وهنّأ الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الإيراني بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً لهُ التوفيق في مهامه.
وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمتابعة مسار العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة المستجدات في قطاع غزة.

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