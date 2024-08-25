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110.5 آلاف طن إنتاج السعودية من العنب سنويًا وتبوك تتصدر بإنتاج 46.9 ألف طن

8/25/2024 3:00:04 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن إنتاج المملكة من العنب يبلغ أكثر من 110.5 آلاف طن سنويًّا، وتحقق منه اكتفاءً ذاتيًّا بنسبة 58%، ويتم زراعته في مساحة تُقدّر بـأكثر من (4,720) هكتارًا.
وبيّنت الوزارة في تقرير صادر ضمن حملة "موسم حصادها" التي تهدف إلى التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ أن تبوك تُعد أعلى مناطق المملكة إنتاجًا للعنب بإنتاج سنوي يبلغ (46,939) طنًا، تليها منطقة القصيم بإنتاج يبلغ (22,822) طنًا، ثم منطقة حائل بإنتاج (12,182) طنًا، ومنطقة عسير تنتج (9,261) طنًا، بينما يبلغ إنتاج مكة المكرمة (6,069) طنًا، وإنتاج المدينة المنورة (3,480) طنًا، وإنتاج الجوف (2,930) طنًا، ونجران (2,879) طنًا، ومنطقة الرياض (2,275) طنًا، والباحة (1,227) طنًا، والشرقية (388) طنًا، والحدود الشمالية (50) طنًا. وأوضحت أن العنب يُعدُّ من الفاكهة الاقتصادية الواعدة ذات الربحية العالية، إذ يتميز بوفرة في الإنتاج، ونجاح زراعته في نطاق واسع من أنواع التربة المختلفة، مع قلة احتياجه للمياه نسبيًّا، وهناك فُرص استثمارية عديدة لتطوير زراعته.
وأشارت "البيئة" إلى أن العنب يُزرع في مختلف أنواع التربة، وتحت ظروفٍ مناخية تتوافر في معظم مناطق المملكة، ويمتد موسم إنتاجه من يونيو حتى سبتمبر، ويتميز بقيمة غذائية عالية، حيث يحتوي على نسب عالية من السكريات التي تمد الجسم بالطاقة، كما يحتوي على البوتاسيوم، والعديد من الفيتامينات، وله فوائد صحية عديدة؛ فهو يحمي من الإصابة بمرض السرطان، ويقوي المناعة، ويقلل من ارتفاع الكوليسترول ويقي من أمراض القلب، ويخفض ضغط الدم، كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ.
يُشار إلى أن حملة "موسم حصادها" تأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة لزيادة الوعي بأهمية تناول الفاكهة المنتجة محلياً في مواسم إنتاجها؛ للوصول إلى أقصى فائدة غذائية من استهلاكها، كما تسعى الوزارة من خلال الحملة إلى تعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محلياً في موسم إنتاجها، لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.

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