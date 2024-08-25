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إيداع مليار و4 ملايين ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر أغسطس 2024

8/25/2024 3:00:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع مليارٍ وأربعة ملايين ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة البلديات والإسكان و "الصندوق العقاري" لشهر أغسطس 2024.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم أغسطس البالغ مليار وأربعة ملايين ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف دعم المستفيدين لتملك السكن الملائم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان.
وقال بن ماضي: "إن الصندوق العقاري حرص على تنوّع الحلول التمويلية؛ بهدف تخفيف العبء التمويلي والتكاليف الأخرى من حيث الإيجار أو تكاليف البناء لتسهيل رحلة مستفيدي البناء الذاتي والوحدات السكنية تحت الإنشاء بكل يسر وسهولة، مؤكداً أهمية التزام مستفيدي منتج البناء الذاتي ومنتج أرض وقرض ممن أتموا صرف الدفعات التمويلية تحديث مراحل الإنجاز؛ لضمان استمرارية الدعم السكني.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحّد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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