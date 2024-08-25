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خطة مشتركة لمعالجة آثار الحالة المطرية في جازان

8/25/2024 3:00:03 PM
(MENAFN- Al Watan) كثَّفت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها جهودها للتعامل مع آثار الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
وأكدت الأمانة عملها وفق خطة طوارئ جرى تطبيقها بمشاركة 26 غرفة طوارئ، و981 كادرًا من الكوادر البشرية، و610 معدات، و187 صهريج نزح، و122 مضخة نزح و301 معدة متنوعة.
وبيَّنت أمانة جازان أن فرق الطوارئ تعمل وفق الخطة المرسومة بكفاءة واستجابة سريعة على مدار الساعة، إضافة إلى المتابعة الميدانية لرصد تجمعات المياه والتعامل معها خلال فترة الأمطار.

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