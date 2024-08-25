خطة مشتركة لمعالجة آثار الحالة المطرية في جازان

(MENAFN
- Al Watan)
كثَّفت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها جهودها للتعامل مع آثار الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
وأكدت الأمانة عملها وفق خطة طوارئ جرى تطبيقها بمشاركة 26 غرفة طوارئ، و981 كادرًا من الكوادر البشرية، و610 معدات، و187 صهريج نزح، و122 مضخة نزح و301 معدة متنوعة.
وبيَّنت أمانة جازان أن فرق الطوارئ تعمل وفق الخطة المرسومة بكفاءة واستجابة سريعة على مدار الساعة، إضافة إلى المتابعة الميدانية لرصد تجمعات المياه والتعامل معها خلال فترة الأمطار.
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