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إنقاذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر

8/25/2024 3:00:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع ينبع بمنطقة المدينة المنورة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، وتم تقديم المساعدة لهما، إثر تعطل واسطتهما البحرية في عرض البحر.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية ومتابعة حالة الطقس وتوخي الحذر أثناء التقلبات المناخية، والتأكد من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار و الاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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