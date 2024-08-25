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إنشاء 440 خزان مياه وتشغيل 9 صهاريج سُقيا

8/25/2024 3:00:03 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت مؤسسة "سقاية" الأهلية، عددًا من اتفاقيات التعاون مع (14) جمعية خيرية؛ لتنفيذ مشاريع تنموية في مجال سقيا المياه، من خلال إقامة خزانات مياه، وتوريد وتشغيل صهاريج سقيا، في منطقة مكة المكرمة، بتكلفة إجمالية تقارب الـ (4) ملايين ريال.
وتشمل الاتفاقيات، التي تأتي بدعم من الهيئة العامة للأوقاف؛ تنفيذ مشاريع لإقامة (440) خزان مياه، بالإضافة إلى توريد وتشغيل (9) صهاريج سقيا؛ لخدمة (13) مركزًا في منطقة مكة المكرمة، وتسعى المؤسسة من خلال تلك المشاريع، إلى تمكين المجتمع من الإسهام في مشاريع وبرامج سقيا الماء في القرى والهجر والمناطق النائية، بإشراف ودعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وتقوم مؤسسة "سقاية" الأهلية، بدورٍ محوري في الإشراف وتنظيم برامج السقيا الحالية؛ بهدف رفع كفاءتها، وتوسيع نطاق تأثيرها في جميع مناطق المملكة، كما تتيح المؤسسة فرصة للتكامل بين المجتمع ومختلف الجهات العاملة في مجالات سقيا الماء؛ لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع المياه، وتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي في مختلف مناطق المملكة، من خلال مبادراتها ومشاريعها المختلفة.
يُشار إلى أن مؤسسة "سقاية" الأهلية، تبذل جهودًا متواصلة منذ تأسيسها في عام 1442هـ، لإيجاد حلول مستدامة لتسريع وصول المياه إلى المناطق المحتاجة، بجودة عالية وتكلفة مناسبة، مع العمل على تعزيز قدرات الجمعيات الخيرية في إدارة وتنفيذ وتشغيل هذه المشاريع، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية.

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