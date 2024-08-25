إنشاء 440 خزان مياه وتشغيل 9 صهاريج سُقيا

(MENAFN
- Al Watan)
وقّعت مؤسسة "سقاية" الأهلية، عددًا من اتفاقيات التعاون مع (14) جمعية خيرية؛ لتنفيذ مشاريع
تنموية في مجال سقيا المياه، من خلال إقامة خزانات مياه، وتوريد وتشغيل صهاريج سقيا، في منطقة مكة المكرمة، بتكلفة إجمالية تقارب الـ (4) ملايين ريال.
وتشمل الاتفاقيات، التي تأتي بدعم من الهيئة العامة للأوقاف؛ تنفيذ مشاريع لإقامة (440) خزان مياه، بالإضافة إلى توريد وتشغيل (9) صهاريج سقيا؛ لخدمة (13) مركزًا في منطقة مكة المكرمة، وتسعى المؤسسة من خلال تلك المشاريع، إلى تمكين المجتمع من الإسهام في مشاريع وبرامج سقيا الماء في القرى والهجر والمناطق النائية، بإشراف ودعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وتقوم مؤسسة "سقاية" الأهلية، بدورٍ محوري في الإشراف وتنظيم برامج السقيا الحالية؛ بهدف رفع كفاءتها، وتوسيع نطاق تأثيرها في جميع مناطق المملكة، كما تتيح المؤسسة فرصة للتكامل بين المجتمع ومختلف الجهات العاملة في مجالات سقيا الماء؛ لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع المياه، وتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي في مختلف مناطق المملكة، من خلال مبادراتها ومشاريعها المختلفة.
يُشار إلى أن مؤسسة "سقاية" الأهلية، تبذل جهودًا متواصلة منذ تأسيسها في عام 1442هـ، لإيجاد حلول مستدامة لتسريع وصول المياه إلى المناطق المحتاجة، بجودة عالية وتكلفة مناسبة، مع العمل على تعزيز قدرات الجمعيات الخيرية في إدارة وتنفيذ وتشغيل هذه المشاريع، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية.
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