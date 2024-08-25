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هيئة تنشيط السياحة الأردنية تستضيف وفداً طلابيا من بريطانيا

8/25/2024 2:59:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استضافت هيئة تنشيط السياحة الأردنية بالتعاون والتنسيق مع السفارة الأردنية في لندن ، وفداً طلابيا من المملكة المتحدة ضمن شبكة المملكة المتحدة - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (UK-MENA Network) خلال الفترة من 18 إلى 25 اب الجاري.

‏‎ جاءت الزيارة في إطار تعاون استراتيجي بين الهيئة والسفارة بهدف الترويج للأردن كوجهة للسياحة التعليمية لطلاب الجامعات البريطانية.


‏‎وخلال الزيارة، تشرف الوفد بلقاء سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم وتكنولوجيا، كما والتقى الوفد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وعضو مجلس الأعيان الدكتور محمد المومني، وأمين عام وزارة الخارجية السفير ماجد القطارنة، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات.


‏‎وناقشت اللقاءات الدور الاقتصادي للقطاع السياحي في الأردن، مع التركيز على أهمية السياحة التعليمية للطلاب البريطانيين، خاصة فيما يتعلق بدراسة اللغة العربية واستكشاف الآثار.


‏‎وأعرب الوفد عن استعدادهم لبناء شراكات مع الجامعات البريطانية بهدف تسهيل التسويق لبرامج تعليم اللغة العربية في الأردن، مؤكدين على قدرتهم على تحديد الطلاب المهتمين بدراسات الشرق الأوسط، ودورات اللغة العربية، وبرامج الآثار.


‏‎كما أبدى الوفد اهتماماً بتنظيم جلسات معلوماتية وعروض تقديمية في جامعات بريطانية مثل أكسفورد وكينغز كوليدج ومدرسة لندن للاقتصاد، لتعزيز التفاعل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المهتمين ببرامج الدراسة في الخارج في الأردن، ما من شأنه تعزيز الروابط الثقافية بين المملكة المتحدة والأردن.


وضم الوفد عدد من طلاب و خريجين جامعات مرموقة مثل أكسفورد، وكينغز كوليدج، وجامعة لندن للاقتصاد. وتهدف شبكة UK-MENA إلى تعزيز التفاهم الثقافي وتقوية العلاقات الثقافية بين المملكة المتحدة ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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