Monday, 26 August 2024 01:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطاقة: استكشاف الذهب جنوبي المملكة وصل إلى مراحل متقدمة

8/25/2024 2:59:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن استكشاف خام الذهب في منطقة أبو خشيبة جنوبي المملكة، وصل إلى "مراحل متقدمة".
وأضافت الوزارة في ردها على استفسارات "المملكة"، أنه تم تحديد بعض الأهداف في المنطقة، وتم تنفيذ أعمال الحفر والخنادق لتقييم إمكانية وجود الذهب في المواقع المستهدفة.

وبينت أنه تمت دراسة التشققات والمعادن المرتبطة في هذه المناطق لتحديد مدى انتشار الترسبات وتقييم إمكانية تنفيذ حفر استكشافي متقدم.

وفيما يتعلق باستكشاف النحاس، قالت الوزارة، إن الأعمال التنقيبية ما زالت مستمرة ضمن البرنامج الزمني للشركات الموقعة على مذكرات التفاهم في مناطق (ضانا ووادي ملقا وأبو خشيبة).

وأوضحت، أن الشركات تنفذ برامجها التنقيبية في هذه المناطق تحت إشراف وزارة الطاقة، حرصا من الوزارة على متابعة التزام الشركات ببرامجها التنقيبية.

وأكدت أنه لم يتم توقيع أي مذكرات تنفيذية (امتياز) مع الشركات حتى الآن لغايات الاستخراج، ولم تدخل الشركات بعد في مرحلة تعدين (استخراج) الخام، كون هذه الشركات ما زالت في مراحل التنقيب وتحديد الاحتياطيات.

وزير الطاقة صالح الخرابشة، قال في تصريح سابق، إنه تم توقيع 13 مذكرة تفاهم للتنقيب عـن خامات النحاس (في مناطق ضانـا ووادي أبو خشيبة ووادي ملقا) والذهب (في مناطق وادي أبو خشيبة وجبل مبارك) والليثيوم (في مياه البحر الميت ومنطقة فينان والفوسفات (في منطقة الريشة والبوتاس الصخري في منطقة (اللسان)، والعناصر الأرضية النادرة (في منطقة دبيديب)"، وذلك منذ بداية 2022.

المملكة

MENAFN25082024000072011014ID1108598674

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث