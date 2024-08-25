الفاتورة النفطية تواصل انخفاضها إلى 1.3 مليار دينار



وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفضت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في النصف الأول لهذا العام بنسبة 14.3 بالمئة.



وفقا للتقرير، بلغت قيمة تراجع الفاتورة النفطية في النصف الأول للعام الحالي، 218 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



واستحوذ الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الأكبر من مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 426 مليون دينار، ثم البترول الخام بـ 347 مليونا، ثم أرواح النفط“البنزين” بـ251 مليونا، أما مستوردات المملكة من الديزل“السولار” فبلغت نحو 252 مليونا، ومن زيوت التشحيم 19 مليونا، ومن الكاز 8 ملايين دينار.