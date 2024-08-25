استشهاد الأسير الفلسطيني زاهر رداد



وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان صحافي، أنّ الشّهيد زاهر تحسين رداد، اُعتقل في تاريخ 23 تموز/يوليو 2024، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، واستخدامه درعاً بشرياً من خلال وضعه على مقدمة إحدى السيارات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال وقد ظهر ذلك في مقطع فيديو مصور، خلال العملية العسكرية التي نفّذها جيش الاحتلال لطولكرم في ذلك التاريخ.



وبيّنت الهيئة والنادي أنّه وعلى مدار الفترة الماضية احتجز الاحتلال المصاب زاهر رداد في مستشفى (مئير) الإسرائيليّ، بوضع صحي خطير وغير مستقر، وبقي تحت أجهزة التّنفس الاصطناعيّ، بعد أن خضع لعدة عمليات جراحية، وقد عُقدت له عدة جلسات محاكم غيابية، ورغم وضعه الصحيّ الخطير فقد أبقى الاحتلال على اعتقاله حتى استشهاده اليوم.





واعتبرت الهيئة والنادي، أنّ الاحتلال "نفّذ بحقّ المعتقل زاهر رداد جريمة مركبة، منذ لحظة اعتقاله وإطلاق النار عليه، واستخدامه درعاً بشرياً، والاستمرار في اعتقاله رغم وضعه الصحيّ الخطير، لتُضاف هذه الجريمة إلى سجل جرائم الاحتلال غير المسبوقة في مستواها، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، واستمرار العدوان الشامل على شعبنا في كل الجغرافيات الفلسطينية".



وتابعت الهيئة والنادي، إنّ استشهاد رداد، يأتي في أشد المراحل وأقساها على الأسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لوجه آخر من أوجه الإبادة، جرّاء جرائم التّعذيب والإذلال والتّجويع، والعزل الجماعيّ. وحمّلت الهيئة ونادي الأسير، الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاد رداد، وأكّد الجانبان مجدداً أنّ رداد تعرض لجريمة مركبة، وهو واحد من بين عشرات الأسرى المعتقلين الذين تعرضوا لإصابات منذ بدء حرب الإبادة، سواء من اعتُقلوا بعد إصابتهم مباشرة، أو من اعتقلوا بعد إصابتهم بفترات، وما زالوا يواجهون جرائم طبيّة، إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي تصاعدت منذ بدء حرب الإبادة.



يذكر أنّ هناك عدداً من الأسرى المعتقلين الجرحى يواصل الاحتلال احتجازهم في مستشفياته، وهم ممن اعتُقلوا وأصابهم الاحتلال لحظة اعتقالهم.

ومع استشهاد الأسير الجريح رداد، يرتفع عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين بعد تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى (23) ممن تم الإعلان عن هوياتهم، إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم حتى اليوم، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الأسرى منذ عام 1967 المعلومة هوياتهم إلى (260)، لتكون هذه المرحلة قد سجلت أعلى عدد في تاريخ شهداء الحركة الأسيرة، استناداً لما هو متوفر من عمليات توثيق تاريخية.