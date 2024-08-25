بن قرملة يتفقد مدارس محافظة ضرماء

(MENAFN
- Al Watan)
تفقد محافظ محافظة ضرماء هزاع بن ناصر بن قرملة صباح اليوم، مدارس
المحافظة وفصول التربية
الخاصة بالمدارس تزامنًا مع بداية العام الدراسي، يرافقه مديرة مكتب التعليم
بالمزاحمية وضرماء الدكتورة ريم العروي ومساعدي المكتب للشؤون التعليمية والمدرسية.
والتقى محافظ ضرماء بن قرملة خلال جولته مديري المدارس والمعلمين وأبناءه الطلاب وتفقد سير العملية التعليمية واطمأن على الاستعدادات والتجهيزات للمدارس.
وثمّن بن قرملة اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لقطاع التعليم، وأشاد بحرص أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر وكذلك الدعم والمساندة والتوجيهات المستمرة من وزير التعليم ومدير عام منطقة الرياض لتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات.
MENAFN25082024000089011017ID1108598576
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.