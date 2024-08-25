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بن قرملة يتفقد مدارس محافظة ضرماء

8/25/2024 2:47:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تفقد محافظ محافظة ضرماء هزاع بن ناصر بن قرملة صباح اليوم، مدارس المحافظة وفصول التربية الخاصة بالمدارس تزامنًا مع بداية العام الدراسي، يرافقه مديرة مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء الدكتورة ريم العروي ومساعدي المكتب للشؤون التعليمية والمدرسية.
والتقى محافظ ضرماء بن قرملة خلال جولته مديري المدارس والمعلمين وأبناءه الطلاب وتفقد سير العملية التعليمية واطمأن على الاستعدادات والتجهيزات للمدارس.
وثمّن بن قرملة اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لقطاع التعليم، وأشاد بحرص أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر وكذلك الدعم والمساندة والتوجيهات المستمرة من وزير التعليم ومدير عام منطقة الرياض لتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات.

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