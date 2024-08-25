بني سويف للأسمنت تنفي وجود أحداث جوهرية أدت لارتفاع السهم 27% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) نفت شركة“مصر بني سويف للأسمنت”، وجود أي أحداث جوهرية تبرر ارتفاع سهم الشركة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات حول ارتفاع سهم مصر بني سويف للأسمنت منذ 19 أغسطس الجاري بنسبة 27%.

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ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة“مصر بني سويف للأسمنت”، على تعديل 8 مواد بالنظام الأساسي للشركة.

وقررت العمومية تعديل المواد 3 و24 و26 و39 و61 و21 و23 و56 من النظام الأساسي للشركة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على نشر تقرير إفصاح شركة مصر بني سويف للأسمنت بشأن إضافة نشاط جديد لغرض الشركة بتعديل المادة 3 من النظام الأساسي لإضافة غرض“يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها”.

تراجعت أرباح شركة“مصر بني سويف للأسمنت”، بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 41.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 61.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.

فيما ارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 666.6 جنيه، مقابل 276.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.



