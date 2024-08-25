بني سويف للأسمنت تنفي وجود أحداث جوهرية أدت لارتفاع السهم 27% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) نفت شركة“مصر بني سويف للأسمنت”، وجود أي أحداث جوهرية تبرر ارتفاع سهم الشركة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ارتفاع سهم مصر بني سويف للأسمنت منذ 19 أغسطس الجاري بنسبة 27%.
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ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة“مصر بني سويف للأسمنت”، على تعديل 8 مواد بالنظام الأساسي للشركة.
وقررت العمومية تعديل المواد 3 و24 و26 و39 و61 و21 و23 و56 من النظام الأساسي للشركة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على نشر تقرير إفصاح شركة مصر بني سويف للأسمنت بشأن إضافة نشاط جديد لغرض الشركة بتعديل المادة 3 من النظام الأساسي لإضافة غرض“يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها”.
تراجعت أرباح شركة“مصر بني سويف للأسمنت”، بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 41.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 61.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.
فيما ارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 666.6 جنيه، مقابل 276.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
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