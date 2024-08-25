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صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري

8/25/2024 10:03:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم أميري يقضي في مادته الأولى بتعديل وزاري يتضمن تعديل تعيين كل من:

1 - عبد الرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.
2- د.نورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامة.
3- عمر سعود عبدالعزيز العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات.
4- د.محمود عبدالعزيز محمود بوشهري وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
5- د.أمثال هادي هايف الحويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

وفي مادته الثانية يقضي بتعيين كل من:

1- خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة.
2 - عبداللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان.
3- د.نادر عبدالله محمد الجلال وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للتربية بالوكالة.
4- نورة سليمان سالم الفصام وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

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