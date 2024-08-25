صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري

(MENAFN
- Al-Anbaa)
صدر مرسوم أميري يقضي في مادته الأولى بتعديل وزاري يتضمن تعديل تعيين كل من:
1 - عبد الرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.
2- د.نورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامة.
3- عمر سعود عبدالعزيز العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات.
4- د.محمود عبدالعزيز محمود بوشهري وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
5- د.أمثال هادي هايف الحويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.
وفي مادته الثانية يقضي بتعيين كل من:
1- خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة.
2 - عبداللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان.
3- د.نادر عبدالله محمد الجلال وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للتربية بالوكالة.
4- نورة سليمان سالم الفصام وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
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